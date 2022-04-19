Арестович назвав три завдання армії РФ у битві за схід України

Ворог хоче "взяти" українські міста

Арестович назвав завдання окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупанти намагаються повністю захопити схід України. Однак у них це не виходить.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін LIVE".

Реклама

Деталі

"Рубіжне, Попасна, Сєвєродонецьк. Вони оголосили, що взяли. Насправді не взяли, там йдуть вуличні бої. А Кремінна — це завдання відрізати ці населені пункти від великої землі", — розповів Арестович.

Окупанти йдуть у напрямку Слов'янська та Краматорська.

"Другий напрямок — вони від Ізюма радісно йдуть у напрямку Слов'янська та Краматорська. Барвінкове і так далі. Тисяч 25 війська, які хочуть радісно всіх перемогти. Район Авдіївки, щоб зімкнутися від Ізюма", — зазначив радник глави Офісу президента.

Арестович додав, що також завдання ворога "взяти" Гуляйполе (місто в Запорізькій області) та Маріуполь.

Окупант розповів дружині, як ЗСУ їх "кришать" під Миколаєвом

Українські захисники знищують окупантів під Миколаєвом: деякі підрозділи ворога втратили понад 70% складу. Про це свідчать нові перехоплення телефонних розмов російських загарбників, які є у розпорядженні СБУ.

Реклама

"У нашого полку найбільші втрати, бл*дь. Нас майже не залишилося. Нас було тисяча із чимось людей, залишилося чотириста десь", – розповідає окупант своїй дружині.

За його словами, уцілілі окупанти більше не вірять у свою перемогу, у них "почав їхати дах", а єдине, чим вони тепер займаються, – тікають від українських воїнів.

"Висунувся – кулі над головою! Ми почали тікати, по нас "Град" в ж*пу лупить. З одного боку арта криє, а з іншого, через залізницю, перестрілка починається. Ї**ть, думаю, ми в кільці. Знову тікав, бл*дь", – скаржиться він.

І після такого вже думає не про захоплення України, а про плани повернутися додому та розірвати контракт: "Вдруге я сюди не поїду!"

"Зі свого боку радимо йому та решті окупантів "сюди не їхати" дійсно. Слава Україні!" – додали в СБУ.

Читайте також