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Зеленський: Російські війська розпочали битву за Донбас

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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18 квітня, 22:53
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Президент звернувся до українців на тлі загострення війни
Окупанти активізувалися/Фото: колаж: "Сьогодні"
Окупанти активізувалися/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленськийзаписав новий відеозвернення до українців.

Воно з'явилося на каналі Офісу президента у YouTube.

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Головне із звернення президента

  • Російська армія не збавляє темпу використання ракет проти України. Хоча вже мала би усвідомити, що їй буде складно відновити ракетний запас в умовах вже чинних санкцій. Без імпорту вони не можуть навіть це. А коли будуть закриті ще й усі лазівки, які використовуються для обходу санкцій, та введені ще жорсткіші санкційні обмеження, відновлення ракетного потенціалу Росії буде нереалістичним.
  • На сході та півдні нашої країни окупанти намагаються атакувати більш продумано, ніж це було раніше. Зараз російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувались. Значна частина всієї російської армії зараз сконцентрована для цього наступу. Скільки б туди не згоняли російських військових, будемо захищатись. Будемо боротись.
  • Говорив з президентом Литовської Республіки і Гітанасом Науседою. Проінформував його про розвиток ситуації в зонах бойових дій та про ситуацію в Маріуполі. Координуємо наші дії, щоб посилити для Росії відповідальність за війну.
  • Також говорив з премʼєр-міністрами Болгарії та Хорватії. Про створені Росією загрози вільному мореплавству в Чорному морі, про нашу взаємодію на рівні Євросоюзу, про дієву підтримку України та напрацювання рішень для повернення миру.
  • Ми розробляємо комплексний план, який передбачає відбудову зруйнованого, модернізацію державних структур та максимальне прискорення розвитку України.
  • Сьогодні відбулась історична подія – проходимо один з етапів перед вступов в ЄС. Ми передали відповіді на опитувальник, який отримали від Урсули фон дер Ляйен, президентки Єврокомісії, та Жозепа Борреля, керівника європейської дипломатії. Кожна держава, яка приєдналася до Євросоюзу, проходила через таку ж процедуру з опитувальником. Різниця лише в тому, що у них це займало роки, а у нас трохи більше тижня. Вже найближчим часом передамо другу частину відповідей. І розраховуємо, що європейське рішення у відповідь буде швидким.
  • Державними нагородами відзначені 192 військовослужбовця Збройних Сил України, 24 з них посмертно.

Зеленський обговорив із головою МВФ фінансову допомогу Україні

Президент України Володимир Зеленський обговорив фінансову допомогу нашій країні з директором Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

"Говорив сьогодні (17 квітня — ред.) з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Про забезпечення фінансової стійкості України та про підготовку відбудови нашої держави після війни. Торкнулися конкретних напрямків можливої співпраці з МВФ як найближчим часом, так і в перспективі кількох років. Упевнений, що прогрес у наших відносинах з фондом буде відчутним. І я хочу подякувати пані Крісталіні за особисту й вагому підтримку", — розповів глава держави.

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Герої не вмирають!

Особисто знищив дві ворожі БМД. Володимир Балюк – десантник, позивний "Балу", головний сержант роти 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Відбиваючи атаку ворога, за допомогою "джавеліна" підірвав дві бойові машини десанту росіян, після чого наступ окупантів захлинувся. Загинув у тому ж бою. Герой України. Посмертно.

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Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

Цитата на segodnya.ua
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