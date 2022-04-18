Генштаб: Окупанти проводять штурмові дії в районі морського порту Маріуполя

Противник активізував наступ на деяких напрямках

Окупанти намагаються встановити повний контроль над Маріуполем. / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

В Україні триває 54-та доба героїчного протистояння українського народу воєнному вторгненню Росії. Окупанти завдають ракетно-бомбових ударів по об’єктах промислової та цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє в Facebook Генштаб ЗСУ.

Реклама

Яка ситуація

Основні зусилля окупантів зосереджені на встановленні повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та утриманні раніше захопленої території. Зокрема, фіксуються ознаки початку наступальної операції в Східній операційній зоні.

Крім цього, у Слобожанському та Донецькому операційних районах агресор на окремих напрямках активізував наступальні та штурмові дії.

"Загарбники продовжують формувати додаткові підрозділи на території Ростовської області та тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. Планується їх використання для підтримки бойових дій основних сил у другому ешелоні, охорони адміністративних будівель та важливих об’єктів інфраструктури на захоплених територіях. За наявною інформацією, орієнтовний термін формування – до 24 квітня цього року", – вказали в Генштабі.

Водночас на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін у діяльності військ противника не відзначено.

Реклама

На Слобожанському напрямку угруповання окупантів, до складу якого входять окремі підрозділи 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу, берегових військ Балтійського та Північного флотів, продовжує частково блокувати Харків та руйнувати артилерійським вогнем житлові квартали міста.

На Ізюмському напрямку агресор діє окремими підрозділами зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї та 68-ї загальновійськових армій Східного військового округу і повітряно-десантних військ. У Генштабі очікують на продовження спроб наступу на напрямках Ізюм – Слов’янськ та Ізюм – Барвінкове.

У районі безпосередньої близькості від державного кордону з Україною – на території Бєлгородської області – відзначається розгортання вертолітних майданчиків.

Реклама

На Донецькому і Таврійському напрямках угруповання окупантів продовжує зосереджувати основні зусилля на захопленні населених пунктів Лиман, Кремінна, Попасна та Рубіжне, а також встановленні повного контролю над Маріуполем.

Водночас противник активізував наступальні дії на Сєверодонецькому, Попаснянському, Курахівському та Запорізькому напрямках.

У Генштабі заявили, що тривають бої за Маріуполь. Ворог проводить штурмові дії в районі морського порту.

На Південнобузькому напрямку окремі підрозділи окупантів продовжують зосереджувати основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів та обстрілах позицій військ Сил оборони. Ворог не припиняє спроб встановити повний контроль над територією Херсонської області та веде бойові дії в районі населеного пункту Олександрівка – успіху не має.

Крім цього, корабельні угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують ізоляцію морського узбережжя нашої держави, а також ведення розвідки.

"Окупанти й далі цинічно порушують норми міжнародного гуманітарного права, блокують ініціативи щодо евакуації цивільних жителів з окупованих населених пунктів, відмовляються погоджувати гуманітарні маршрути та здійснюють обстріли місцевості поблизу можливих "зелених коридорів", – вказали в Генштабі.

Нагадаємо, речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник повідомив, що Росія зосередила в Чорному морі не менш ніж 36 крилатих ракет "Калібр" на п'ятьох носіях.

Читайте також: