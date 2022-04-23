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Арестович о "референдуме" в Херсонской области: Путину прилетит по лысой голове

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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23 апреля, 10:17
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Советник главы ОП рассказал, что ждет Россию в ответ на новые попытки аннексировать украинскую территорию
Владимир Путин, Алексей Арестович
Владимир Путин, Алексей Арестович / Фото: Коллаж: Сегодня

О последствиях попыток России провести "референдумы" на оккупированных территориях на юге Украины, в частности в Херсонской области, рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью на Youtube-канале "Фейгин LIVE". Намерения.

"Их никто не признает. Сама попытка аннексии просто добавит санкций (против России — ред.) или ускорит их принятие и ленд-лиз. Это все шаги, направленные на дальнейшую политическую эскалацию. Признание некой "народной республики" или "Таврийской губернии" России — это аннексия и политическая эскалация, на которую последует немедленный ответ Запада", — сказал он.

По словам Арестовича, Запад перестал бояться России и более того, начал угрожать.

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"Виктория Нуланд четко сказала: трансатлантическое сообщество передало Путину, что в случае попытки использования ядерного оружия или других видов эскалации ответ будет абсолютно катастрофическим и для Путина, и для российского руководства, и для России. Это я цитирую Викторию Нуланд. Что такое катастрофическим? Это гибель людей. Могут быть и санкции, но "абсолютно катастрофическим" может быть только прилет чего-нибудь прямо по лысой голове. Я так подозреваю. Нужно спросить Нуланлд, что она имела в виду, но такие люди такими словами не бросаются. Поэтому все эти референдумы они хотят по принципу старого советского анекдота: "Раньше мы стояли на краю пропасти, но благодаря мудрому руководству нашей партии сделали шаг вперед". Вот примерно будет то же самое. Поэтому я не боюсь этих референдумов. Мы их не признаем, мы как лупили их, так и будем лупить. Чего бояться?" — сказал он.

Планы России

Российские захватчики планируют проведение референдума на территории Херсонской области по созданию "Херсонской народной республики". Оккупанты звонят депутатам облсовета и предлагают сотрудничество.

"Обращаюсь ко всем депутатам Херсонского областного совета. Уважаемые коллеги, я уверен, что вы понимаете последствия вашего решения. Создание "ХНР" превратит наш край в безнадежную дыру без жизни и будущего. Не дайте им ни одного голоса! Не дайте им никакой возможности легитимизировать "ХНР"!" – заявил депутат облсовета Сергей Хлань.

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Президент Владимир Зеленский отреагировал на планы оккупантов.

"На юге нашей страны оккупанты пытаются демонстрировать хотя бы что-то, что можно подать в России как якобы готовность украинцев сотрудничать с российскими структурами. Выглядит это жалко. После 55 дней войны оккупантам удалось перетянуть на свою сторону разве что некоторых маргиналов", — заявил глава государства.

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Герої не вмирають!

Спас Житомир от авиаудара… Степан Тарабалка – майор ВСУ, летчик-истребитель. В свои 29 был одним из самых искусных украинских пилотов, поэтому говорили, что легендарный "Призрак Киева" - это именно он (не подтвердилось)... Погиб в небе над Житомиром в бою с превосходящими силами врага. Но наш ас успел сбить бомбардировщик, чем спас жилые кварталы города. Герой Украины. Посмертно.

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

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КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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