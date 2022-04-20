Зеленський відреагував на "референдуми" на півдні України

Президент назвав вчинок окупантів жалюгідним

"Референдум" окупантів виглядає жалюгідно/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський відреагував на те, що окупанти проводять "референдуми" на півдні України. Він назвав це жалюгідним вчинком.

Про це Зеленський розповів під час звернення до українців.

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"На півдні нашої країни окупанти намагаються демонструвати хоча б щось, що можна подати в Росії, як нібито готовність українців співпрацювати з російськими структурами. Виглядає це жалюгідно. Після 55 дні війни окупантами вдалося перетягнути на свій бік хіба що деяких маргіналів", — заявив глава держави.

Зеленський подякував українцям, які перебуваючи на тимчасово окупованих територіях, продовжують відстоювати свою чітку позицію.

"Жодної співпраці з окупантами. Чим більше принциповими будете ви, тим швидше повернеться нормальне життя", — сказав Зеленський.

Зеленський пропонує продовжити воєнний стан в Україні

Президент України Володимир Зеленський 19 квітня вніс до Верховної Ради проєкт закону щодо продовження дії воєнного стану.

Як йдеться у законопроєкті №7300, президент пропонує продовжити воєнний стан на 30 днів – тобто до кінця травня. Дія поточного воєнного стану закінчується 25 квітня.

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Відповідно до закону про воєнний стан на території України може вводитися обов'язкова трудова повинність, відчуження особистого майна, обмеження на пересування, комендантська година, заборона торгівлі зброєю та алкоголем, заборона масових заходів та страйків, обмеження роботи засобів зв'язку та інтернету, а також заборона військовозобов'язаним змінювати місце проживання.

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