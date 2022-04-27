Арестович: окупанти намагаються проводити "повзучу анексію" у Херсоні

Росіяни фактично проводять заходи щодо приєднання Херсона до Росії

Арестович про ситуацію у Херсоні / Фото: Колаж: Сьогодні

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що окупанти у тимчасово захопленому Херсоні вже намагаються проводити "повзучу анексію". Росіяни все більше проникають у владні структури та захоплюють контроль над сферами життєдіяльності херсонців.

Про це Арестович розповів в ефірі "Фейгін LIVE".

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"У Херсоні вигнали мера... поліцейських намагаються якихось набирати – двох набрали... Заходи щодо зміни влади проводяться" , – сказав Арестович.

Окупанти також завозять до Херсона вчителів та вихователів дитсадків з Росії та ОРДЛО, вони заявили про навчання загальноосвітніх шкіл за новими навчальними програмами, а підприємцям оголосили, що з 1 травня вони мають сплачувати податки до російського бюджету.

"Росіяни таким чином фактично проводять заходи щодо приєднання Херсона до РФ – поки що без проголошення, але на рівні практичних дій... Вже повзуча анексія де-факто йде", – сказав Арестович.

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Арестович пояснив, коли може закінчитись війна

Припинення наступу російських військ на Донбасі зовсім не означатиме закінчення війни. Вона може тривати аж до Нового року. Про це радник керівника офісу президента Олексій Арестович заявив в інтерв'ю UkrLife.

"Треба налаштовуватися на довгу історію. Припинення активної фази на Донбасі – це не означає кінець війни. Все одно далі будуть тактичні дії, нальоти, війна... Це довга історія, і може бути дуже довга, це може бути до Нового року, все залежить від низки обставин", – сказав він.

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