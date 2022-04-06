Арестович відповів на критику позитиву у своїх заявах про війну

Радник голови Офісу Зеленського є офіцером військової розвідки

Олексій Арестович: "Я - найінформованіша людина в країні". Фото: колаж "Сьогодні"

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович відповів хейтерам, які критикують його позитивні коментарі щодо перебігу війни України з Росією. Відповідну заяву він зробив у ефірі YouTube-каналу ФЕЙГІН LIVE.

Радник голови Офса Зеленського зазначив, що деякі "суворі просолені мужики" та "інтелектуальні дами" не задоволені його "оксамитовим баритоном".

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"Заявляють наступне: "Досить слухати цей оксамитовий баритон, він вам бреше. Він каже напівправду оптимістичну", – розповів він.

У відповідь на таку критику Арестович зазначив, що є найінформованішою людиною в країні.

"Ваш покірний слуга – офіцер військової розвідки України. Я перебуваю в найінформованішому місці країни", – відповів радник голови Офісу президента на сумніви у достовірності інформації, яку він озвучує.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що, за словами Олексія Арестовича, активна фаза війни має закінчитися до середини квітня.

Також Олексій Арестович розповів про наступ російських окупантів на Донецьку область від Ізюма.