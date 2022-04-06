Арестович розповів про наступ окупантів від Ізюма: там жорстоке місиво

Ворог почав наступ на Донецьку область з півдня та півночі

Російські окупанти пішли наступ від Ізюму у бік Слов'янська та Краматорська. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти пішли у наступ від Ізюму у бік Слов'янська та Краматорська Донецької області. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу ФЕЙГІН LIVE.

"Пішли в наступ від Ізюма у бік Слов'янська та Краматорська. Просунулися навіть трохи. Там зараз місиво таке жорстоке йде", – сказав Арестович.

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За його словами, ворог почав наступ з півдня та півночі.

"Чесно кажучи, дуже ріденько (наступають – Ред.), чекали побільше. Але рухаються", – зазначив радник голови Офісу Зеленського.

Він також додав, що під час наступу загарбників, бійці 95-ї Окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ за допомогою протиракетного комплексу "Стугна" збили новий російський гелікоптер Ка-52.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що військові РФ у Донецькій області намагаються взяти в оточення українських захисників, але у них не виходить. Окрім цього, у Маріуполі продовжуються важкі вуличні бої, але потужного наступу всіма силами там немає.

Також ми інформували, що, за словами Олексія Арестовича, активна фаза війни має закінчитися до середини квітня.