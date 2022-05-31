Арестович пояснив, коли війна перейде до обсесивно-компульсивної стадії

Радник ОПУ "діагностував" українцям депресію

Олексій Арестович (праворуч). Фото: колаж: "Сьогодні"

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович зробив прогноз психологічного стану українців під час війни.

"Війна – це маніакально-депресивний психоз. Маніакальна фаза закінчилася, почалася депресивна. Але не варто переживати. Попереду ще обсесивно-компульсивний розлад. А це означає радість – від десятиразового миття рук, особливого ритуалу вимкнення світла перед виходом з дому, вимовлення магічних слів і заклики до віри – хоч у що-небудь. Багато хто з нас знайдуть себе в цьому. Попереду – цікаві життєві відкриття. Тримайтеся. Я – другий зліва", – написав він у Telegram.

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Довідка

Обсесивно - компульсивний розлад (ОКР) – стан, у якому до людини періодично приходять нав'язливі думки (ідеї) та/або нав'язливі дії (примус до якоїсь дії), які набувають стереотипного характеру і практично завжди викликають у пацієнта тривогу.

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