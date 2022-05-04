Арестович прокоментував приїзд пропагандиста Соловйова до Маріуполя

За словами радника глави Офісу президента України, таким чином Росія намагається створити ілюзію перемоги та "продати" її народу РФ

Арестович розповів про приїзд Соловйова до Маріуполя / Колаж "Сьогодні"

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович прокоментував приїзд російського пропагандиста Володимира Соловйова до Маріуполя. Таким чином в РФ створюють ілюзію перемоги.

Про це Олексій Арестович повідомив в ефірі програми ФЕЙГІН LIVE.

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"Тут як працює пропаганда: російські громадяни не особливо розрізняють, де "Азовсталь", а де Ілліча. Вони бачать, що на якомусь там заводі чинять спротив українські війська. Тут показують Соловйова на якомусь там заводі. Люди думають: "Ух, напевно, припинилося. Напевно, перемогли". Ілюзія створюється, що ось перемогли. Це означає почали продавати перемогу. Це добре", – каже Арестович.

Приїзд Соловйова до Маріуполя

Російський пропагандист Володимир Соловйов виклав фото, на якому він стоїть біля прохідної заводу імені Ілліча в Маріуполі разом з ватажком так званої "ДНР" Денисом Пушиліним.

На цей момент у Маріуполі російські військові жорстоко обстрілюють територію заводу "Азовсталь", де в укриттях ховаються від бомбардувань мирні жителі міста.

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