Арестович прокоментував приїзд пропагандиста Соловйова до Маріуполя

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович прокоментував приїзд російського пропагандиста Володимира Соловйова до Маріуполя. Таким чином в РФ створюють ілюзію перемоги.
Про це Олексій Арестович повідомив в ефірі програми ФЕЙГІН LIVE.
"Тут як працює пропаганда: російські громадяни не особливо розрізняють, де "Азовсталь", а де Ілліча. Вони бачать, що на якомусь там заводі чинять спротив українські війська. Тут показують Соловйова на якомусь там заводі. Люди думають: "Ух, напевно, припинилося. Напевно, перемогли". Ілюзія створюється, що ось перемогли. Це означає почали продавати перемогу. Це добре", – каже Арестович.
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Приїзд Соловйова до Маріуполя
Російський пропагандист Володимир Соловйов виклав фото, на якому він стоїть біля прохідної заводу імені Ілліча в Маріуполі разом з ватажком так званої "ДНР" Денисом Пушиліним.
На цей момент у Маріуполі російські військові жорстоко обстрілюють територію заводу "Азовсталь", де в укриттях ховаються від бомбардувань мирні жителі міста.
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