Зеленський заявив, що з Маріуполя треба врятувати і цивільних, і військових

За словами глави держави, російські війська не дотримуються домовленостей

Зеленський розповів про евакуацію людей з Маріуполя / Колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують удари по "Азовсталі", де перебувають мирні жителі та українські військові. Окупанти намагаються штурмувати комплекс. Проте щодня влада країни намагається домовитися про евакуацію людей із "гарячих точок".

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

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"Безумовно, ми продовжимо робити все, щоб дістати з Маріуполя та "Азовсталі" всіх наших людей. Це складно. Але нам потрібні всі, хто там залишається: і цивільні, і військові. Не було дня, щоб ми не займалися цим питанням. Нам вдалося досягти припинення вогню майже на три доби заради того, щоб гуманітарний коридор запрацював. Зараз російські війська не дотримуються домовленостей", – каже президент країни.

Ситуація у Маріуполі

Цілу ніч територією заводу "Азовсталь" працювала ворожа корабельна артилерія. Про це розповів замкомандира батальйону "Азов", який залишається на території комбінату разом із сотнями цивільних осіб. Загинули дві цивільні жінки. Понад 10 цивільних дістали поранення різного ступеня складності.

За словами представника "Азова", зараз російські солдати намагаються всіма наявними силами штурмувати територію підприємства, де все ще знаходяться цивільні особи.

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Ситуація набула ознаки справжньої гуманітарної катастрофи, оскільки у людей закінчуються вода, їжа та медикаменти

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