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Арестович прокомментировал приезд пропагандиста Соловьева в Мариуполь

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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4 мая, 02:56
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По словам советника главы Офиса президента Украины, таким образом Россия пытается создать иллюзию победы и "продать" ее народу РФ
Арестович рассказал про приезд Соловьева в Мариуполь / Коллаж "Сегодня"
Арестович рассказал про приезд Соловьева в Мариуполь / Коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал приезд российского пропагандиста Владимира Соловьева в Мариуполь. Таким образом, в РФ создают иллюзию победы.

Об этом Алексей Арестович сообщил в эфире программы "ФЕЙГИН LIVE".

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"Здесь же как работает пропаганда: российские граждане не особо различают, где "Азовсталь", а где "Ильича". Они видят, что на каком-то там заводе сопротивляются украинские войска. Тут показывают Соловьева на каком-то там заводе. Люди думают: "Ух, наверное, прекратилось. Наверное, победили". Иллюзия создается: что вот – победили. Это значит – начали продавать победу. Это хорошо", — говорит Арестович.

Приезд Соловьева в Мариуполь

Российский пропагандист Владимир Соловьев выложил фото, на котором он стоит у проходной завода имени Ильича в Мариуполе вместе с главарем так называемой "ДНР" Денисом Пушилиным.

На данный момент в Мариуполе российские военные жестоко обстреливают территорию завода "Азовсталь", где в укрытиях прячутся от бомбежек мирные жители города.

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