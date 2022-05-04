Арестович розповів, яка тактика російської армії

За словами радника глави Офісу президента України, через свою тактику армія РФ вбиває своїх же солдатів

Арестович розповів про тактику армії РФ / Колаж "Сьогодні"

Російські військові безупинно продовжують свій наступ, щоб Україна не змогла накопичити достатні запаси зброї західних країн. Без запасів зброї українські військові не можуть перейти до наступу.

Про це повідомив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі програми "ФЕЙГІН LIVE".

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"Їхнє завдання – не дати нам накопичити резерви на даному етапі в товарній кількості, яка дозволить перейти до наступу, щоб ми не змогли створити запаси, які дозволять нам створити ударні угруповання та перейти до наступу", – каже Арестович.

За словами радника глави Офісу президента України, тактика армії РФ працює, проте таким чином Російська Федерація вбиває своїх солдатів.

"Це людоїдська тактика стосовно російської армії. Російські матері мають зрозуміти, що вони закінчують українські снаряди ціною життів їхніх синів. Це цілком свідоме рішення", – додав Арестович.

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Коли може закінчитися наступ на Донбас

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що масований наступ на Донбас, що продовжується, може закінчитися напередодні 9 травня. Він також назвав причину, через яку росіяни можуть зупинитися. На думку експерта, Збройні сили України ефективно та потужно перешкоджають реалізації планів ворога.

"ЗСУ постійно завдають вогневої поразки, не даючи ворогові посилити можливості у наступі. Ми зірвали приїзд начальника Генштабу ЗС РФ, він поранений і терміново повернувся до Москви", – сказав Жданов.

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