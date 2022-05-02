У Міноборони заявили, що РФ хоче відрізати Україну від морів

Росіяни пішли на другу фазу, змінивши свої цілі, завдання та тактику війни

Маляр про плани РФ / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Заступниця голови Міноборони Ганна Маляр заявила, що Україна –не кінцева мета Росії, вона буде просуватися далі. Тим часом західний світ змінив ставлення до ситуації в Україні, оскільки побачив плани Путіна щодо просування російських військ.

Про це Маляр розповіла телеведучій Олені Цинтилі в ефірі YouTube-каналу Україна 24.

Реклама

"Що стосується Молдови, виходячи зі стратегії їхньої війни зрозуміло, що Україна – не кінцевий пункт і не кінцева мета, росіяни будуть рухатися далі. Україну готують як плацдарм для цього", – переконана Ганна Маляр.

На думку Маляр, західний світ змінив ставлення до ситуації в Україні, оскільки побачив плани Путіна щодо просування російських військ.

Реклама

"Ставлення до України серйозно змінилося в останній тиждень", – додала представниця Міноборони.

Маляр уточнила, що на сході України тривають запеклі бої, росіяни не залишають планів захопити не тільки Луганську та Донецьку області в їхніх адмінкордонах. Вони хочуть окупувати Харківщину та Херсонщину. Крім того, їхня мета – відрізати Україну від морів, Азовського та Чорного.

"У нас є наступальні дії ворога. Якщо говорити про Донецьку і Луганську області, то обстріли тривають по всій території лінії зіткнення. На Слобожанському напрямку Харківщини. За цей регіон також йде боротьба, та ворогу не вдається захопити його", – сказала Маляр.

Реклама

За її словами, росіяни пішли на другу фазу, змінивши свої цілі, завдання й тактику війни після надзвичайних втрат.

"Якщо ми говоримо про Київ та Київську область, то ворог кинув сюди елітні, найкращі підрозділи, тому окупанти були впевнені в перемозі. Далі сталася умовна перерва зміни тактики. Вони провели аналіз того, як ми воюємо, після чого вирішили активно наступати на сході і півдні України", – додала Маляр.

За її словами, саме там росіяни намагаються оточити ЗСУ та захопити якомога більше територій.

Маляр додала, що ЗСУ чинять дуже потужний опір, проте говорити всього вона не може.

"Ця інформація є частиною військової операції, але наші Збройні сили, повірте, добре роблять свою роботу. Ми виконуємо певні бойові завдання. Всі очікують, що інформування під час війни буде таким самим, як у мирний час. Але функція суто інформування від оборонного відомства відходить на другий план, а на першому плані є оборонні завдання", – додала Маляр.

Читайте також: