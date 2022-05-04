Арестович рассказал, какая тактика российской армии

По словам советника главы Офиса президента Украины, из-за своей тактики армия РФ убивает своих же солдат

Арестович рассказал про тактику армии РФ / Коллаж "Сегодня"

Российские военные непрерывно продолжают свое наступление, чтобы Украина не смогла накопить достаточные запасы западного оружия. Без запасов оружия украинские военные не могут перейти к наступлению.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире программы "ФЕЙГИН LIVE".

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"Их задача – не дать нам накопить резервы на данном этапе в товарном количестве, которое позволит перейти к наступлению, чтобы мы не смогли создать запасы, которые позволят нам создать ударные группировки и перейти к наступлению", – говорит Арестович.

По словам советника главы Офиса президента Украины, тактика армии РФ работает, однако таким образом Российская Федерация убивает своих же солдат.

"Это людоедская тактика по отношению к российской армии. Российские матери должны понять, что они заканчивают украинские снаряды ценой жизней их сыновей. Это вполне сознательное решение", – добавил Арестович.

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Когда может закончиться наступление на Донбасс

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что массированное наступление на Донбасс, что продолжается, может закончиться накануне 9 мая. Он также назвал причину, по которой россияне могут остановиться. По мнению эксперта, Вооруженные силы Украины эффективно и мощно препятствуют реализации планов врага.

"ВСУ постоянно наносят огневое поражение, не давая врагу усилить возможности в наступлении. Мы сорвали приезд начальника Генштаба ВС РФ, он ранен и срочно вернулся в Москву", – сказал Жданов.

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