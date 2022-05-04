Арестович розповів, коли буде третій цикл війни в Україні

За словами радника глави Офісу президента України, є три сценарії розвитку події

Арестович розповів про новий цикл війни в Україні / Колаж "Сьогодні"

Військові Російської Федерації готуються до третього циклу війни в Україні, що буде у другій половині травня. Усього є три сценарії того, як розвиватимуться події у цей період.

Про це повідомив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі програми "ФЕЙГІН LIVE".

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Армія РФ готується до третього циклу війни на другу половину травня. Окупанти знову спробують наступати. За словами радника глави Офісу президента України, є три сценарії розвитку події.

"Можливі три варіанти: перше – ми не встигнемо підготуватись, а вони продовжують тиснути. Це Донбаська, Криворізька та Запорізька операція. На цих напрямках ворог намагатиметься досягти успіху. Друге – ми вирівняємо паритет і станемо на позиційну боротьбу. І третій варіант – ми встигнемо накопичити транш і на окремих ділянках перейдемо наступ, а ця маса погано навчених людей буде оборонятися" , – каже Арестович.

Радник глави Офісу президента України вважає, що Росія стягуватиме нові сили в Україну доти, доки в РФ не закінчиться населення, яке може воювати.

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