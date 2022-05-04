Арестович рассказал, когда будет третий цикл войны в Украине

По словам советника главы Офиса президента Украины, есть три сценария развития события

Арестович рассказал про новый цикл войны в Украине / Коллаж "Сегодня"

Военные Российской Федерации готовятся к третьему циклу войны в Украине, который будет во второй половине мая. Всего есть три сценария того, как будут развиваться события в этой период.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире программы "ФЕЙГИН LIVE".

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Армия РФ готовится к третьему циклу войны на вторую половину мая. Оккупанты вновь попытаются наступать. По словам советника главы Офиса президента Украины, есть три сценария развития события.

"Возможны три варианта: первое – мы не успеем подготовиться, а они продолжают давить. Это Донбасская, Криворожская и Запорожская операция. На этих направлениях враг постарается достичь успеха. Второе – мы выровняем паритет и станем в позиционную борьбу. И третий вариант – мы успеем накопить транш и на отдельных участках перейдем наступление, а эта масса плохо обученных людей будет обороняться", — говорит Арестович.

Советник главы Офиса президента Украины считает, что Россия будет стягивать новые силы в Украину до тех пор, пока в РФ не закончится население, которое может воевать.

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