Арестович: Окупанти хочуть взяти в "кільце" ЗСУ у Донецькій області

Військові РФ також намагаються наступати на північ – назустріч в Ізюм, щоб створити кільце оточення

Олексій Арестович розповів про ситуацію у Донецькій області / Фото: Колаж: Сьогодні

Військові РФ у Донецькій області намагаються взяти в оточення українських захисників, але в них не виходить. Крім цього, у Маріуполі продовжуються важкі вуличні бої, але потужного наступу всіма силами там немає.

Про це розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Тетяні Поповій.

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"Донецька область – це зона, де окупанти намагаються підрізати з півдня. Це напрямок Вугледара та Мар'їнки. Вони також намагаються наступати на північ – назустріч Ізюму, щоб створити кільце оточення. Але в них теж не дуже виходить. Хоча вже третій день вони намагаються це зробити", – сказав Арестович.

Він також додав, що у Маріуполі продовжуються важкі вуличні бої.

"Наші війська там утримують район, у якому є старі заводи, які взяти дуже непросто", – заявив Арестович.

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За його словами, наступ у Маріуполі призупинився. Окупанти продовжують стріляти та вести тактичні дії, але потужного наступу всіма силами там немає.

Активна фаза війни має закінчитися до середини квітня

Радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що активна фаза війни має закінчитися до середини квітня. Про це він сказав в ефірі телемарафону UA Разом.

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Він вважає, що якщо до цього терміну не буде мирної угоди, то розпочнеться партизанська війна.

"Зараз вони намагаються взяти Маріуполь і робити підступи в зоні ООС. Це означає, що найближчими тижніями вони перекинуть частини, що залишилися, з Далекого Сходу, і вони або підуть на мирний договір, або стануть. Активна фаза закінчиться до середини квітня, а далі – "партизанка", яка доїдатиме залишки їхніх військ", – зазначив Арестович.

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