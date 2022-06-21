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Арестович розповів, хто і чому "про*бав" Херсонську область

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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21 червня, 13:26
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Радник ОПУ назвав ім'я одного із зрадників
Олексій Арестович (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Олексій Арестович (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що у південних областях України перед війною проводилися серйозні військові навчання із захисту регіону у разі нападу РФ, але операція провалилася через зраду "осіб, які приймають рішення".

Про це він розповів в інтерв'ю засновнику інтернет-видання "ГОРДОН" Дмитру Гордону.

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Інтерв'юєр нагадав, що в одному з інтерв'ю Арестович сказав, що Херсонську область "про*бали", і запитав, чи представник Офісу президента знає імена цих людей.

Арестович відповів, що одним із таких людей є помічник начальника управління СБУ у Херсонській області – начальник Антитерористичного центру Ігор Садохін, про що днями розповів голова Херсонської облради Олександр Самойленко.

"Він був заарештований ще в березні. За попередніми даними, він передавав дані про систему (мінних – ред.) полів, взагалі про систему оборони і навіть наводив російську авіацію на українські підрозділи. Ми знаємо, що керівник херсонського штабу ТРО зараз на російській стороні "Думаю, що це не останні особи, яких там встановлять як винних", – сказав він.

Радник керівника Офісу президента додав, що у провалі оборони Херсонської області були як об'єктивні, так і фактор зради.

"На цьому напрямі перевага російських сил була об'єктивно більша і найнеприємніша – кримська авіація була дуже близько. Вони розвантажували по наших військах, поверталися, швидко поповнювалися і знову прилітали. Плюс місцевість – у степу дуже складно від авіації ховатися. Плюс суб'єктивний фактор – це зрада. Накладання цих факторів і дало ефект", – зазначив Арестович.

Він додав, що зрада була на "середньому рівні", тоді як солдати та офіцери на низовій ланці зробили все, щоб захистити регіон.

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"Прой...б, якщо вже про це говорити, на середньому рівні, те, що називається "осіб, які ухвалюють рішення", вдала операція російських спецслужб, які зуміли цих людей розбестити і перевербувати, ну, і зрада з їхнього боку, – назвав радник фактори, які вплинули на швидку окупацію області. – Я нікому ще не говорив – вам скажу. Напередодні війни було проведено спеціальні командно-штабні навчання на місцевості з оборони півдня. Було все сплановано. За ідеєю, це мало стати одним із найуспішніших місць нашої оборони. Там було враховано всі нюанси. Я про це точно знаю. Але саме через зраду це провалилося. Зрозуміло, що героїзм виявили солдати та офіцери, які на низовій ланці боролися, ціною свого життя зупиняли прорив на оперативний простір, але середня ланка – зрадники – відіграли свою роль".

Арестович при цьому наголосив, що частина військових героїчно виборювала область.

"Морська піхота героїчно лягла, але не пускала, як могла. 65-а бригада боролася до кінця, у тому числі за Антонівський міст. Постраждала дуже сильно, на неї обрушився удар 15-20-разово переважаючого супротивника. Тобто там обороняли, військові з честю виконували свій обов'язок. Ми знаємо морського піхотинця, який підірвав ціною свого життя один із мостів у районі Генічеська, щоб не пройшли (окупанти – Ред.)", – нагадав представник Офісу президента.

Раніше ми повідомляли, що Верещук закликала жителів Херсонської області терміново евакуюватися.

Також нагадаємо, Генштаб визначив слабке місце окупантів, перекинутих із Херсонської області.

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