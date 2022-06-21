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Арестович рассказал, кто и почему "про*бал" Херсонскую область

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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21 июня, 13:26
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Советник ОПУ назвал имя одного из предателей
Алексей Арестович (слева). Фото: коллаж "Сегодня"
Алексей Арестович (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в южных областях Украины перед войной проводились серьезные военные учения по защите региона в случае нападения РФ, но операция провалилась из-за предательства "лиц, принимающих решения".

Об этом он рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

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Интервьюер напомнил, что в одном из интервью Арестович сказал, что Херсонскую область "про*бали", и спросил, знает ли представитель Офиса президента имена этих людей.

Арестович ответил, что одним из такий людей является помощник начальника управления СБУ в Херсонской области – начальник Антитеррористического центра Игорь Садохин, о чем на днях рассказал председатель Херсонского облсовета Александр Самойленко.

"Он был арестован еще в марте. По предварительным данным, он передавал данные о системе (минных – Ред.) полей, вообще о системе обороны и даже наводил российскую авиацию на украинские подразделения. Мы знаем, что руководитель херсонского штаба ТРО сейчас на российской стороне. Думаю, что это не последние лица, которых там установят как виновных", – сказал он.

Советник руководителя Офиса президента добавил, что в провале обороны Херсонской области были как объективные факторы, так и фактор предательства.

"На этом направлении превосходство российских сил было объективно больше и самое неприятное – крымская авиация была очень близко. Они разгружали по нашим войскам, возвращались, быстро пополнялись и снова прилетали. Плюс местность – в степи очень сложно от авиации прятаться. Плюс субъективный фактор – это предательство. Наложение этих факторов и дало эффект", – отметил Арестович.

Он добавил, что предательство было на "среднем уровне", тогда как солдаты и офицеры на низовом звене сделали все, чтобы защитить регион.

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"Про...б, если уже об этом говорить, на среднем уровне, то что называется "лиц, принимающих решения", удачная операция российских спецслужб, которые сумели этих людей развратить и перевербовать, ну, и предательство с их стороны, – назвал советник факторы, которые повлияли на быструю оккупацию области. – Я никому еще не говорил – вам скажу. Накануне войны было проведено специально командно-штабное учение на местности по обороне юга. Было все спланировано. По идее, это должно было стать одним из самых успешных мест нашей обороны. Там были учтены все нюансы. Я об этом точно знаю. Но именно из-за предательства это провалилось. Понятно, что героизм проявили солдаты и офицеры, которые на низовом звене боролись, ценой своей жизни останавливали прорыв на оперативный простор, но среднее звено – предатели – сыграли свою роль".

Арестович при этом подчеркнул, что часть военных героически боролась за область.

"Морская пехота героически легла, но не пускала, как могла. 65-я бригада сражалась до конца, в том числе за Антоновский мост. Пострадала очень сильно, на нее обрушился удар 15–20-кратно превосходящего противника. То есть там обороняли, военные с честью выполняли свой долг. Мы знаем морского пехотинца, который взорвал ценой своей жизни один из мостов в районе Геническа, чтобы не прошли (оккупанты – Ред.)", – напомнил представитель Офиса президента.

Ранее мы сообщали, что Верещук призвала жителей Херсонской области срочно эвакуироваться.

Также напомним, Генштаб определил слабое место оккупантов, переброшенных из Херсонской области.

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