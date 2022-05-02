Арестович розповів, чому Україні вигідна загальна мобілізація в РФ

У Британії впевнені, що президент Росії оголосить масову мобілізацію під час святкового параду 9 травня

У Росії можуть оголосити масову мобілізацію / Колаж "Сьогодні"

Україні буде вигідна загальна мобілізація у Росії. Завдяки цьому крах путінського режиму настане швидше.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

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"Загальна мобілізація в Росії – благо для України. Тому що почнеться останній відлік днів режиму Путіна, дуже швидкий зворотний відлік. Це буде вже непереборний процес. Найкраще, що може статися, це загальна мобілізація в Росії. Це настільки хороший для нас козир, що навіть не хотілося говорити", – стверджує Арестович.

Чого очікувати від Путіна на 9 травня

Президент Росії Володимир Путін під час святкового параду 9 травня оголосить масову мобілізацію. Все для того, щоб завдати вирішального удару по Україні.

За словами британського міністра Бена Уоллеса, одним з аргументів Путіна стане заклик до нової війни з "нацистами" всього світу. Масову мобілізацію президент РФ може оголосити на параді, присвяченому закінченню участі Росії у Другій світовій війні у Москві.

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