Арестович розповів, чому Україні вигідна загальна мобілізація в РФ

Україні буде вигідна загальна мобілізація у Росії. Завдяки цьому крах путінського режиму настане швидше.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.
"Загальна мобілізація в Росії – благо для України. Тому що почнеться останній відлік днів режиму Путіна, дуже швидкий зворотний відлік. Це буде вже непереборний процес. Найкраще, що може статися, це загальна мобілізація в Росії. Це настільки хороший для нас козир, що навіть не хотілося говорити", – стверджує Арестович.
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Чого очікувати від Путіна на 9 травня
Президент Росії Володимир Путін під час святкового параду 9 травня оголосить масову мобілізацію. Все для того, щоб завдати вирішального удару по Україні.
За словами британського міністра Бена Уоллеса, одним з аргументів Путіна стане заклик до нової війни з "нацистами" всього світу. Масову мобілізацію президент РФ може оголосити на параді, присвяченому закінченню участі Росії у Другій світовій війні у Москві.
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"Я розумів, що буду тут, якою б не була ситуація. Багато хто намагався виїхати. Це просто клоуни. Смішно."