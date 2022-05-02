Арестович рассказал, почему Украине выгодна всеобщая мобилизация в РФ

Украине будет выгодна всеобщая мобилизация в России. Благодаря этому крах путинского режима наступит быстрее.
Об этом утверждает советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.
"Всеобщая мобилизация в России – благо для Украины. Потому что начнется последний отсчет дней режима Путина, очень быстрый обратный отсчет. Это будет уже неостановимый процесс. Лучшее, что может произойти, это всеобщая мобилизация в России. Это настолько хороший для нас козырь, что даже не хотелось говорить", – утверждает Арестович.
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Чего ожидать от Путина на 9 мая
Президент России Владимир Путин во время праздничного парада 9 мая объявит массовую мобилизацию. Все для того, чтобы нанести решающий удар по Украине.
По словам британского министра Бена Уоллеса, одним из аргументов Путина станет призыв к новой войне с "нацистами" всего мира. Массовую мобилизацию президент РФ может огласить на параде, посвященном окончанию участия России во Второй мировой войне в Москве.
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"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."