Арестович рассказал, почему Украине выгодна всеобщая мобилизация в РФ

В Британии уверены, что президент России Владимир Путин объявит массовую мобилизацию во время праздничного парада 9 мая

В России могут объявить массовую мобилизацию / Коллаж "Сегодня"

Украине будет выгодна всеобщая мобилизация в России. Благодаря этому крах путинского режима наступит быстрее.

Об этом утверждает советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

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"Всеобщая мобилизация в России – благо для Украины. Потому что начнется последний отсчет дней режима Путина, очень быстрый обратный отсчет. Это будет уже неостановимый процесс. Лучшее, что может произойти, это всеобщая мобилизация в России. Это настолько хороший для нас козырь, что даже не хотелось говорить", – утверждает Арестович.

Чего ожидать от Путина на 9 мая

Президент России Владимир Путин во время праздничного парада 9 мая объявит массовую мобилизацию. Все для того, чтобы нанести решающий удар по Украине.

По словам британского министра Бена Уоллеса, одним из аргументов Путина станет призыв к новой войне с "нацистами" всего мира. Массовую мобилизацию президент РФ может огласить на параде, посвященном окончанию участия России во Второй мировой войне в Москве.

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