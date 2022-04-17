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Арестович: Росія розглядає чотири варіанти виходу з війни з Україною

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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17 квітня, 18:05
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Радник голови ОП розповів, як Кремль має намір виправдати свою поразку
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Кремль шукає стратегію, як вийти з війни з Україною — про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу. ФЕЙГІН LIVE .

За його словами, російська влада зараз розглядає чотири варіанти:

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  • військовий переворот у РФ;
  • викриття "змови", тобто військовий переворот навпаки;
  • спроба ядерного шантажу: вдарити тактичною ядерною зброєю, щоб увімкнувся весь світ і намагався погасити конфлікт;
  • довести ситуацію до ядерного шантажу в інформаційному протистоянні

"Накачати всіх загрозою ядерної війни, щоб у всіх очі на лоба полізли, а потім сказати — "ні, ви знаєте, ми помирилися". Такий трюк зробили у 14-му році. Коли Суркова запитали, чому припинили "російську весну", він сказав: "Ви ж не хочете серйозно ядерної війни з НАТО, правильно?" — і патріоти втерлися. Так само може бути і зараз", — сказав Арестович.

На його думку, росіяни можуть застосувати одночасно кілька цих варіантів або одразу все.

Втрати РФ

Також Арестович розповів, що втрати російської армії у війні з Україною у 8-10 разів більші, ніж втрати ЗСУ Росія втратила понад 20 тисяч військових. За його словами, українська влада точно знає наші втрати до кожної людини, і пізніше їх буде оприлюднено.

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Президент України Володимир Зеленський говорив, що втрати української армії становили від 2500 до 3000.

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