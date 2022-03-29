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Арестович вважає, що перелом у війні з РФ відбудеться на початку травня

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29 березня, 23:29
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Армія РФ не зможе довго протриматися
Арестович зазначив, що гуманітарна катастрофа в населених пунктах місяцями не триватиме/Фото: колаж: "Сьогодні"
Арестович зазначив, що гуманітарна катастрофа в населених пунктах місяцями не триватиме/Фото: колаж: "Сьогодні"

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що перелом у війні з РФ відбудеться наприкінці квітня — на початку травня.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Бі-Бі-Сі News Україна.

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Деталі

Арестович заявив, що гуманітарна катастрофа, така як у Маріуполі чи Ізюмі, довго не продовжуватиметься.

"Місяцями вона не триватиме. Росіяни не утримають територію цю місяцями. Я думаю, що наприкінці квітня — на початку травня все має поступово закінчуватися", — сказав Арестович.

Арестович розкрив деталі битви за Маріуполь

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що Маріуполь має потенціал на ведення оборони ще кілька місяців. Однак сьогодні тут головне питання – мирні жителі, проти яких Росія вчиняє військові злочини.

"У Маріуполя є завдання триматися. І командир полку "Азов" сказав, що Маріуполь насправді утримує значні сили ворога, які були перекинуті на інші ділянки фронту. І чим довше вони там утримують, тим більше вони дають шансів, зокрема військовому та політичному керівництву України і міжнародній спільноті, вжити заходів, які, по-перше, убезпечать мирних жителів Маріуполя, бо евакуація іде, іде щодня. А по-друге, дають змогу протриматися захисникам Маріуполя, допоки ми щось зможе зробити у воєнному плані", — вважає Арестович.

"Зараз спроби добити Маріуполь та його оточити – це буде одним із головних завдань Росії. І я одразу скажу, що там буде не так весело, як було й досі. Буде дуже тяжко насправді, і незрозуміло, чим закінчиться. Чи буде успіх у нас чи у них – це велике питання. 50 на 50. Проте всі їхні спроби перейти на лінію Вінниця – Житомир, захопити Київ тощо – де ці всі спроби? Нема. Як і 40% складу всіх збройних сил Російської Федерації. Жодна армія у світі не може собі дозволити втратити 40% всього свого складу під час однієї воєнної операції. І для них це катастрофа вже", — зазначив Арестович.

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