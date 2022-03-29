Війна, день 34-й. РФ почала відводити частину військ, але продовжує завдавати ударів

Сили оборони України стримують супротивника на всіх напрямках

Окупанти на деяких напрямках не проводили активних наступальних дій. / Фото: Колаж: Сьогодні

Закінчується 34-а доба війни Російської Федерації проти України. Агресор має серйозні проблеми з ротацією у своїх військах. "Сегодня" вибрав найважливіше зі звітів Генштабу ЗСУ щодо ситуації на всіх напрямках за цей день.

Київська область

Окупанти почали виведення своїх окремих підрозділів. У напрямку Броварів російські військові намагалися утримати раніше зайняті позиції й не робили активних дій.

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Чернігів

Противник блокував Чернігів, а також завдав ударів по цивільних та військових об'єктах. Водночас окупанти розпочали виведення своїх окремих підрозділів з області.

Чернігів. Дитячий майданчик на "Золотому". Фото – Оперативне командування "Північ".

Південнобузький напрямок

Ворог під прикриттям артилерії намагався відновити боєздатність, а також поповнював запаси боєприпасів та палива.

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Волинський напрямок

Угруповання Збройних сил Білорусі забезпечують прикриття свого державного кордону, а також проводять демонстраційні дії.

Маріуполь

Російські військові спробували взяти під контроль Маріуполь, проте успіхів не мали.

Слобожанський напрямок

Окупанти продовжували блокувати Харків, а також відводили окремі підрозділи 1-ї танкової армії з району м. Суми за межі території України та намагалися захопити м. Ізюм.

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Чоловіки біля напівзруйнованого житлового будинку в Харкові. / Фото: уніан

Як зазначили в Генштабі, були бої в районі населених пунктів Кам'янка, Суха Кам'янка, Тихоцьке. Ворог наростив наявне угруповання запровадженням окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії та продовжив здійснювати перегрупування військ із метою перекидання на інші напрямки, зокрема, Донецький.

Донецький напрямок

Противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Воєводівка, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Золоте-4, Попасна, Торецьк, Новгородське. Водночас ворогові не вдалося взяти під контроль Попасну.

У м. Бердянськ окупанти намагалися відновити припортову інфраструктуру.

Поліський напрямок

За весь день не було активних наступальних дій. Противник обстрілював позиції українських військ за допомогою артилерії в районах населених пунктів Романівка, Горенка, Личанка, Петрушки, Шпитки, Мощун, Нова Буда, Майданівка, Любовичі, Забуяння, Наливайківка. Також ворог здійснював перегрупування військ та їх часткове відведення на територію Білорусі.

Згорілий танк окупантів. / Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Чорне та Азовське море

У Чорноморській та Азовській операційних зонах кораблі окупантів відстежували обстановку та вели розвідку місцевості.

Ситуація біля ЧАЕС

У Генштабі заявили, що Росія заперечує факти транспортування та накопичення великої кількості боєприпасів біля об'єкту "Укриття" Чорнобильської АЕС:

"Діяльність російських окупаційних військ у будь-який момент може призвести до детонації боєприпасів, пошкодження "Укриття" та радіаційного зараження території, де проживають сотні мільйонів європейців. Зазначаємо, що, як і в більшості інших випадків, Російська Федерація та її агенти впливу поширюють дезінформацію".

За інформацією Генштабу, ризик детонації російських боєприпасів високий і без ведення бойових дій через "ігнорування окупантами заходів безпеки", а також використання старих та некондиційних боєприпасів.

Нагадаємо, Росія вирішила кардинально скоротити бойові дії на Київському та Чернігівському напрямах. Про це заявив заступник голови Міноборони РФ Олександр Фомін за підсумками переговорів з українською стороною у Стамбулі.

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