Арестович считает, что перелом в войне с РФ произойдет в начале мая

Армия РФ не сможет долго продержаться

Арестович отметил, что гуманитарная катастрофа в населенных пунктах месяцами не продлится/Фото: коллаж: "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что перелом в войне с РФ произойдет в конце апреля — начале мая.

Об этом он заявил в интервью изданию Би-Би-Си News Україна.

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Арестович заявил, что гуманитарная катастрофа, такая как в Мариуполе или Изюме, долго продолжаться не будет.

"Месяцами она не будет продолжаться. Россияне не удержат территорию эту месяцами. Я думаю, что в конце апреля — начале мая все должно постепенно заканчиваться", — сказал Арестович.

Арестович раскрыл детали битвы за Мариуполь

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у Мариуполя есть потенциал на ведение обороны еще несколько месяцев. Однако сегодня здесь главный вопрос – мирные жители, против которых Россия совершает военные преступления.

"У Мариуполя есть задание держаться. И командир полка "Азов" сказал, что Мариуполь на самом деле удерживает значительные силы врага, которые не были перекинуты на другие участки фронта. И чем дольше они там удерживают, тем больше они дают шансов, в том числе военному и политическому руководству Украины и международному сообществу, принять меры, которые, во-первых, обезопасят мирных жителей Мариуполя, потому что эвакуация идет, идет каждый день. А во-вторых, дают возможность продержаться защитникам Мариуполя, пока мы что-то сможем сделать в военном плане", — считает Арестович.

"Сейчас попытки добить Мариуполь и его окружить – это будет одной из главных задач России. И я сразу скажу, что там будет не так весело, как было и до сих пор. Будет очень тяжело на самом деле, и непонятно, чем закончится. Будет ли успех у нас или у них – это большой вопрос. 50 на 50. Однако все их попытки перейти на линию Винница – Житомир, захватить Киев и так далее – где эти все попытки? Нет. Как и 40% состава всех вооруженных сил Российской Федерации. Ни одна армия в мире не может себе позволить потерять 40% всех своих вооруженных сил во время одной военной операции. И для них это катастрофа уже", — отметил Арестович.

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