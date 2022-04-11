Арестович спрогнозував нові наступи РФ через 10-13 років

Влада в РФ, можливо, зміниться, але ідейно-політичні зіткнення з Україною можуть не припинитися

Арестович про можливі атаки окупантів / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що протягом найближчого десятиліття РФ може піти ще на кілька нових зіткнень з Україною, але не такі масштабні. Через 10-13 років РФ може ще раз спробувати захопити Харків чи Маріуполь.

Про це Арестович сказав в інтерв'ю YouTube-каналу Центр.

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"Вона знайде (Росія. – Ред.) або з Путіним, або з Навальним до 35 років. 32-35 роки – у нас буде мінімум ще два-три раунди з Росією. Не такі масштабні, хоча один теж буде великий. І два маленькі — прикордонні інциденти, спроба захопити Харків, окремо — Маріуполь. Імовірно, 95% буде", — каже Арестович.

Він не виключає зміни у владі РФ, проте це не означає, що ідейно-політичні зіткнення з Україною припиняться.

"Звичайно, будь-що може статися, може прийти якийсь ліберал... Там Путін ліг, олігархи вибрали ліберала. Тоді буде конкуренція інформаційна, економічна, спецслужб. І військова теж, але без прямої війни. Все одно це страшна бійка цивілізаційна", – сказав Арестович.

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Росія направила в Україну свою останню армію

Росія направила в Україну свої останні війська. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу ФЕЙГІН LIVE.

"Рушила 5 армія з Далекого Сходу. Це останні військові підрозділи, які ще залишалися на території РФ. Більше Росія не має, все" , – сказав Арестович.

За його словами, 5 армія вирушила на допомогу військам окупантів для атаки на Донецькому напрямку.

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