Арестовича вражають втрати ВКС РФ: Так нищити власну авіацію можуть лише шпигуни

Російські війська стрімко втрачаютьсвою авіацію, яка вважається одним з головних факторів на полі бою.
Про це повідомляє радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
"Коли я дивлюся на те, як використовує військові сили Росія, мені здається, що у політичному чи військовому керівництві сидять п'ятеро шпигунів. Так знищувати головну ударну силу всіх своїх збройних сил можуть лише шпигуни. Честь їм і слава. Нагородимо найвищими нагородами українських збройних" сил за результатами цієї кампанії", – каже Олексій Арестович.
Втрати РФ
З початку вторгнення Росії в Україну армія РФ втратилаблизько 19 300 солдатів, а також понад 700 танків:
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- особовий склад – близько 19 300 осіб;
- танки ‒ 722 од.;
- бойові броньовані машини ‒ 1911 од.;
- артилерійські системи – 342 од.;
- РСЗВ – 108 од.;
- засоби ППО – 55 од.,
- літаки – 152 од.;
- вертольоти – 137 од.;
- автомобільна техніка – 1384 од.;
- кораблі/катери – 7 од.;
- цистерни з ПММ – 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112;
- спеціальна техніка – 25;
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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