Арестович: За те, що сталося у Бєлгороді, несе відповідальність керівництво РФ

За його словами, Україна веде оборонні бойові дії на своїй території

Олексій Арестович повідомив про можливі причини вибухів у Бєлгороді. / Фото: Колаж: Сьогодні

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович назвав події у Бєлгороді відповідальністю керівництва РФ.

Відеозвернення Арестович опублікував у своєму Facebook.

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Він зазначив, що військово-політичне керівництво України вживає всіх способів і методів, щоб убезпечити Україну, нашу територіальну цілісність, недоторканність, мир і спокій над нашими головами.

Ми ведемо бойові дії оборонні на своїй території. За те, що відбувається на території РФ, відповідає керівництво РФ. Мабуть, і їм треба розбиратися, що сталося у Бєлгороді. Може хтось покурив не там... може російські військові не хочуть заходити на українську територію доступними їм методами", – сказав Арестович.

Що було у Бєлгороді

Раніше в Міноборони України спростували фейк РФ та заявили, що наші захисники не мають відношення до НП у Бєлгороді. Також високопосадовці назвали дві ймовірні причини підриву нафтобази.

"Ми підозрюємо, що вибух нафтобази в російському Бєлгороді стався через недолугість окупантів або ж з метою приховати чиюсь корупцію", – повідомили у Міноборони.

За даними наших військових, вони не мають відомостей про те, що до вибуху причетні підрозділи ЗСУ.

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Вдень 1 квітня російські прокремлівські ЗМІ повідомляють, що у Бєлгородській області впав снаряд, нібито "випущений з боку України"

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