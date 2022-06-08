Арестович заявив про новий етап війни

За словами радника глави Офісу президента, зараз в армії почався поділ людей

Олексій Арестович розповів, що наразі відбувається на війні в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що тепер розпочався черговий психологічний етап війни. Є ті, хто посипався морально. Але водночас залишаються військові, які готові битися до кінця з гарним настроєм.

Про це Арестович розповів під час інтерв'ю на YouTube-каналі "Фейгін Live".

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"Зараз в армії розпочався поділ людей на тих, хто посипався морально, і тих, хто готовий битися до кінця з гарним настроєм. Нам зараз потрібні люди, які бігтимуть до перемоги", – заявив він.

За словами Арестовича, доросла людина відрізняється від недорослої тим, що може оцінити ситуацію, поставити завдання, зібратися з силами та плавно рухатися до неї. Дитина ж хоче миттєвих результатів, не отримавши яких, ниє, ображається і відмовляється йти далі.

"Наше завдання – перемога. Вона буде за нами попри все. Якщо ви почали занепадати і заражатися відчаєм, зберіться і робіть на своїй ділянці, що у ваших силах для наближення перемоги. Хоча б утримуйте психологічний стан, щоб оточуючі мали приклад стійкості, підтримайте зневірених. А краще приєднуйтесь до тих, хто повільно мелить рутину, незважаючи на складнощі. Маючи твердий намір перемогти", – наголосив радник голови ОП.

Він додав, що нам потрібно закрити двері історії, де колективна Україна – ниюча жертва. І прорубати двері до нової історії, де ми самі творимо своє світле майбутнє.

Арестович назвав післявоєнну проблему, яку доведеться вирішувати десятиліттями

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що упродовж десятиліть після закінчення війни доведеться розв'язувати проблему з вимушеними переселенцями до РФ, яких забирали туди проти їхньої волі. Про це він сказав під час інтерв'ю на YouTube-каналі "Фейгін Live".

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"Наслідки цієї війни ми будемо розхльобувати десятиліттями — роз’єднані сім’ї, вивезені діти. Діти, яким просто присвоїли російське громадянство, не запитуючи ні родичів, ні їх самих", — зазначив Арестович.

За інформацією Арестовича, близько півтора мільйона людей наразі перебуває у РФ, включно з тими, кого насильно вивозили чи примушували залишати територію України.

"Те, що це сотні тисяч — можна сказати напевно", — наголосив він.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента України Олексій Арестович зробив прогноз психологічного стану українців під час війни.