Арестович заявил о новом этапе войны

По словам советника главы Офиса президента, сейчас в армии началось разделение людей

Алексей Арестович рассказал, что сейчас происходит на войне в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что сейчас начался очередной психологический этап войны. Есть те, кто посыпался морально. Но при этом остаются военные, которые готовы биться до конца с хорошим настроением.

Об этом Арестович рассказал во время интервью на YouTube-канале "Фейгин Live".

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"Сейчас в армии началось разделение людей на тех, кто посыпался морально, и тех, кто готов биться до конца с хорошим настроением. Нам сейчас нужны люди, которые будут бежать к победе", – заявил он.

По словам Арестовича, взрослый человек отличается от не взрослого тем, что может оценить ситуацию, поставить задачу, собраться с силами и плавно двигаться к ней. Ребенок же хочет сиюминутных результатов, не получив которых, ноет, обижается и отказывается идти дальше.

"Наша задача – победа. Она будет за нами несмотря ни на что. Если вы начали впадать в уныние и заражаться отчаянием, соберитесь и делайте на своем участке, что в ваших силах для приближения победы. Хотя бы удерживайте психологическое состояние, чтобы окружающие имели пример стойкости, поддержите отчаявшихся. А лучше присоединяйтесь к тем, кто медленно мелит рутину, несмотря на сложности. Имея твердое намерение победить", – подчеркнул советник главы ОП.

Он добавил, что нам нужно закрыть дверь истории, где коллективная Украина – ноющая жертва. И прорубить дверь в новую историю, где мы сами творим свое светлое будущее.

Арестович назвал послевоенную проблему, которую придется решать десятилетиями

Советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что в течение десятилетий после окончания войны придется решать проблему с вынужденными переселенцами в РФ, которых забирали туда против их воли. Об этом он сказал во время интервью на YouTube-канале "Фейгин Live".

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"Последствия этой войны мы будем расхлебывать десятилетиями – разобщенные семьи, вывезенные дети. Дети, которым просто присвоили российское гражданство, не спрашивая ни родственников, ни их самих", — отметил Арестович.

По информации Арестовича, около полутора миллионов человек сейчас находятся в РФ, включая тех, кого насильственно вывозили или заставляли покидать территорию Украины.

"То, что это сотни тысяч — можно сказать точно", — подчеркнул он.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сделал прогноз по психологическому состоянию украинцев во время войны.