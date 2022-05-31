Країна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герої Сьогодні ❗ Загроза котла на Донбасі 💥 Ракетні обстріли ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Армія РФ намагається взяти в кільце Сєвєродонецьк, Білорусь збирає техніку по базах – Генштаб

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
31 травня, 19:49
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Російські загарбники мінують нашу річку Інгулець
Україна воює сучасною зброєю, окупанти збирають музейні експонати / Колаж "Сьогодні"
Україна воює сучасною зброєю, окупанти збирають музейні експонати / Колаж "Сьогодні"

На 97-му добу героїчного протистояння українського народу російському військовому вторгненню ворог деморалізований, зазнає втрат, на окремих напрямках поспішно переходить до оборони. Захисники та захисниці України продовжують захищати нашу землю, поступово відтісняючи загарбників з тимчасово захоплених територій України.

Про це повідомляється у свіжому зведенні Генштабу ЗСУ.

Реклама

Донбас

Противник за підтримки вогню артилерії та мінометів проводить активні штурмові дії на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках, бої тривають. Ворог намагається встановити повний контроль над населеним пунктом Сєвєродонецьк та оточити підрозділи Сил оборони, що діють на зазначеному напрямку. Веде підготовку до наступу в напрямках населених пунктів Сіверськ та Райгородок.

На Слобожанському напрямку угруповання противника намагаються утримати зайняті позиції та не допустити просування підрозділів Сил оборони вглиб тимчасово зайнятої території. Продовжується підготовка ворога до відновлення наступу у напрямках населених пунктів Ізюм та Слов'янськ.

На Курахівському напрямку противник активних бойових дій не проводив, здійснював вогневе ураження наших військ із застосуванням артилерії. На інших напрямках продовжує обстріли з метою сковування дій наших військ та недопущення їх перекидання на інші, загрозливі напрямки.

Реклама

У сусідів-агресорів

На Волинському та Поліському напрямках обстановка змін не зазнала. Ознак формування супротивником наступальних угруповань не виявлено. Основні зусилля збройних сил Республіки Білорусь зосереджуються на посиленні охорони державного кордону.

Відзначено зняття з баз зберігання Республіки Білорусь танків та бойових машин піхоти. Не виключається їх подальша передача до збройних сил РФ.

Реклама

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив, ознак створення ударних угруповань не виявлено. З метою демонстрації присутності та недопущення перекидання підрозділів Сил оборони на інші напрямки утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей визначені підрозділи збройних сил російської федерації.

На півдні

На Південнобузькому напрямку ворог веде оборону та проводить мінування узбережжя річки Інгулець на ділянках можливих дій підрозділів наших військ. Веде контрбатарейну боротьбу. Завдав авіаційних ударів із залученням армійської авіації в районі населеного пункту Давидів Брід Херсонської області.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання з ізоляції районів бойових дій. Продовжує перебувати в готовності до застосування один носій високоточної зброї, фрегат "Адмірал Макаров", що має на борту до 8 крилатих ракет типу "Калібр".

Обстановка

  • Також згідно зі зведенням Генштабу ЗСУ, ворог завдав ракетного авіаційного удару по підрозділах наших військ у Сумській області з літаків Су-30СМ. Продовжуються артилерійські та мінометні обстріли прикордонних населених пунктів.
  • У Мережі було викладено відео унікальної операції українських вертольотів щодо доставки підкріплення у заблокований Маріуполь до захисників "Азовсталі".
  • Також стало відомо, що українські військові на Донбасі знищили великий підрозділ найманців приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер". Після ліквідації елітної частини "рядові" окупанти взагалі бояться воювати.
  • Незважаючи на тяжкі бої, які веде армія України на Донбасі, нашим захисникам вдається досягати успіхів та сіяти паніку в таборі ворога. Про це свідчить чергове перехоплення переговорів окупантів від СБУ.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Деталі
💵 допомога під час війни
Ще більше пільг
Доля героїв "Азовсталі"
Деталі евакуації
Хроніка обстрілів
Деталі
💙💛 Українці за кордоном
Як вижити?
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
❤️ "Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулінарний майстер-клас
Що приготувати?
⚽ Український фан-сектор
Вболівай за своїх!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 31 травня
1
Особовий склад 30500
Особовий склад
2
Літаки 208
Літаки
3
Гелікоптери 174
Гелікоптери
4
ББМ 3302
ББМ
5
Танки 1358
Танки
6
Артилерія 649
Артилерія
7
Засоби ППО 93
Засоби ППО
8
РСЗВ 207
РСЗВ
9
БПЛА 515
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2275
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Боксер спеціального призначення… Олег Прудкий - чемпіон України з боксу (входив до легендарної команди “Українські отамани”), з 2016-го - капітан спецпідрозділу КОРД. З початку війни виконував найскладніші спеціальні бойові завдання. Під час одного з них загинув, потрапивши під обстріл ворога. Йому було 30 років.

Історія героя
Переможці Ліги чемпіонів
ТОП-5 кращих команд
1
Реал Реал
14
2
Мілан Мілан
7
3
Баварія Баварія
6
4
Ліверпуль Ліверпуль
6
5
Барселона Барселона
5
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.5

Чемпіонський бій Усика
Олександр Усик
Олександр Усик
23 лип.
23:00
Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа

35

Вік

32

191

Зріст

198

198

Розмах рук

208

100.3

Вага

108.6

19

Перемоги

24

68.4%

% нокаутів

91.7%

Грошове питання
Що буде із комуналкою з 1 червня?
Дізнатися
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

32109.82

Binance Coin (BNB)

323.04

Dogecoin (DOGE)

0.09

Litecoin (LTC)

68.59

Theta (THETA)

1.33

Love is... 💙💛
За що ми любимо Львів
Львівський сирник

Львівський сирник

П’яна вишня

П’яна вишня

Jazz Fest

Jazz Fest

Оперний театр

Оперний театр

Палац Потоцьких

Палац Потоцьких

Вiдвiдати мiсто!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
49,00
48,90
-
-
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
41,00
-
50,00
55,00
39,93
-
50,99
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,99
56,99
-
-
50,00
55,00
-
Hot News
Готовий усиновити дитину!
Даніель Салем

"Я вирішив, що хочу удочерити одну з дівчаток, яка втратила батьків"

Просвіщайся
Мова грошей
Воєнні ОВДП – це різновид облігацій. Мало чим відрізняються від звичайних цінних паперів. Придбавши їх, ви підтримуєте ЗСУ та нашу економіку у воєнний час, а приємним бонусом отримуєте до 11,5% річних.
Happy Birthday 🥳
Зіркові іменинники
1 червня Морган Фрімен, 85 років
1 червня Морган Фрімен, 85 років
1 червня Хайді Клум, 49 років
1 червня Хайді Клум, 49 років
4 червня Анджеліна Джолі, 47 років
4 червня Анджеліна Джолі, 47 років
5 червня Марк Уолберг, 51 рік
5 червня Марк Уолберг, 51 рік
5 червня Барбара Брильська, 81 рік
5 червня Барбара Брильська, 81 рік
1 /2
Генератор тостів
Був би привiд!
Найкращі боксери світу
ТОП-10 незалежно від ваги
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадій Головкін Геннадій Головкін Геннадій Головкін
41 - 1 - 1
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Олександр Усик Олександр Усик Олександр Усик
19 - 0 - 0
6
Еррол Спенс Еррол Спенс Еррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс
28 - 1 - 0
9
Каллум Сміт Каллум Сміт Каллум Сміт
28 - 1 - 0
10
Йорденіс Угас Йорденіс Угас Йорденіс Угас
27 - 4 - 0
ТОП-5 в Україні
Найпопулярніші сфери
Транспорт та логістика

Транспорт та логістика

ІТ та інтернет

ІТ та інтернет

Будівництво

Будівництво

Робочий персонал

Робочий персонал

Продажі

Продажі

Які професії затребувані
Мust Have червня
Рожева панама
Де придбати?
Опитування
Must Know
Штрафи для пішоходів та велосипедистів

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн
Instagram тижня
Акаунт, де в деталях ми впiзнаємо Україну
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Тренд на вишиванку
Кожен повинен мати в гардеробі
У червоних відтінках

У червоних відтінках

У національному стилі

У національному стилі

У чорних відтінках

У чорних відтінках

Де придбати?

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти