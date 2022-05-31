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Армия РФ пытается взять в кольцо Северодонецк, Беларусь собирает технику по базам – Генштаб

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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31 мая, 19:49
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Российские захватчики минируют нашу реку Ингулец
Украина воюет современным оружием, оккупанты собирают музейные экспонаты / Коллаж "Сегодня"
Украина воюет современным оружием, оккупанты собирают музейные экспонаты / Коллаж "Сегодня"

На 97-е сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению враг деморализован, терпит потери, на отдельных направлениях поспешно переходит к обороне. Защитники и защитницы Украины продолжают защищать нашу землю, постепенно оттесняя захватчиков с временно захваченных территорий Украины.

Об этом сообщается в свежей сводке Генштаба ВСУ.

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Донбасс

Противник при поддержке огня артиллерии и минометов проводит активные штурмовые действия на Северодонецком и Бахмутском направлениях, бои продолжаются. Враг пытается установить полный контроль над населенным пунктом Северодонецк и окружить действующие на указанном направлении подразделения Сил обороны Украины. Враг ведет подготовку к наступлению в направлениях населенных пунктов Северск и Райгородок.

На Слобожанском направлении группировки противника пробуют удержать занятые позиции и не допустить продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно занятой местности. Продолжается подготовка врага к возобновлению наступления в направлениях населенных пунктов Изюм и Славянск.

На Кураховском направлении противник активных боевых действий не проводил, производил огневое поражение наших войск с применением артиллерии. На других направлениях продолжает обстрелы с целью сковывания действий наших войск и недопущения их перебрасывания на другие угрожающие направления.

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У соседей-агрессоров

На Волынском и Полесском направлениях обстановка изменений не претерпела. Признаков формирования противником наступательных группировок не выявлено. Основные усилия вооруженных сил Республики Беларусь сосредотачиваются на усилении охраны государственной границы.

Отмечено снятие с баз хранения Республики Беларусь танков и боевых машин пехоты. Не исключается их дальнейшая передача в вооруженные силы РФ.

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На Северском направлении противник активных действий не проводил, признаков создания ударных группировок не обнаружено. В целях демонстрации присутствия и недопущения переброски подразделений Сил обороны на другие направления держит в приграничных районах Брянской и Курской областей определенные подразделения вооруженных сил РФ.

На юге

В Южнобугском направлении враг ведет оборону и проводит минирование побережья реки Ингулец на участках возможных действий подразделений наших войск. Ведет контрбатарейную борьбу. Нанес авиационные удары с привлечением армейской авиации в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции районов боевых действий. Продолжает находиться в готовности к применению один носитель высокоточного оружия, фрегат "Адмирал Макаров", имеющий на борту до 8 крылатых ракет типа "Калибр".

Обстановка

  • Также согласно сводке Генштаба ВСУ, враг нанес ракетный авиационный удар по подразделениям наших войск в Сумской области с самолетов Су-30СМ. Продолжаются артиллерийские и минометные обстрелы приграничных населенных пунктов.
  • В Сети было выложено видео уникальной операции украинских вертолетов по доставке подкрепления в заблокированный Мариуполь к защитникам "Азовстали".
  • Также стало известно, что украинские военные на Донбассе уничтожили большое подразделение наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". После ликвидации элитной части "рядовые" оккупанты вообще боятся воевать.
  • Несмотря на тяжелые бои, которые ведет армия Украины на Донбассе, нашим защитникам удается добиваться успехов и сеять панику в лагере врага. Об этом свидетельствует очередной перехват переговоров оккупантов от СБУ.

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Герої не вмирають!

Боксер специального назначения… Олег Прудкий - чемпион Украины по боксу (входил в легендарную команду "Украинские атаманы"), с 2016-го - капитан спецподразделения КОРД. С начала войны выполнял самые сложные боевые задачи. Во время одного из них погиб, попав под обстрел врага. Ему было 30 лет.

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