Аваков готовий застрелити Киву

На його думку, саме так варто чинити з будь-яким зрадником

Аваков би покінчив з Кивою/Фото: колаж: "Сьогодні"

Ексміністр МВС України Арсен Аваков заявив, що ОПЗЖ, Байден і британська розвідка знали про початок війни. Також він зазначив, що застрелив би Іллю Киву.

Про це він сказав в інтерв'ю Наталії Влащенко на YouTube-каналі "Україна24".

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Деталі

Про початок війни знали не лише західні партнери України, а й представники п'ятої колони Кремля – політсила ОПЗЖ, вважає Арсен Аваков. З її експредставником Іллею Ківою колишній глава МВС України розмовляти не став би:

"Якби у мене була можливість, я б його застрелив. Думаю, так зробила б будь-яка людина зі зброєю в руках".

На думку Авакова, саме так варто чинити з будь-яким зрадником.

"У 2014-2015 році в Дебальцевому Кива поводився відважно і антиросійськи, це було очевидно. Якщо взяти його висловлювання тих років, не впевнений, що вдасться знайти радикальніші", — вважає Аваков.

На думку Авакова, у житті Киви пізніше з'явився Медведчук, гроші та бажання виступати на російському ТБ.

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"У підсумку, ми його бачимо там, де він зараз знаходиться. Негідник закликає бомбити українські міста атомною бомбою. Це не людина вже, а сутність, якої потрібно горіти в пеклі. Переконаний, з ним так і станеться, незалежно від того, помре він від руки українського патріота або від руки росіян, яким буде вигідно так з ним вчинити. Така його доля", — зазначив Аваков.

Арсен Аваков нагадав, що саме така доля спіткала безліч зрадників:

"Мене хвилює тільки відплата. Вона для таких людей обов'язкова, це, може бути, нелюдяно або негуманно. Хтось скаже мені, як ти таке кажеш. Ти ж ще вчора з ним поруч стояв і фотографувався".

Аваков припустив, що також знайдуться ті, хто дорікне йому, що він навіть хвалив Киву.

"Тільки я говорив "молодець" не цьому Іллі Киві. А тому, який людей з Дебальцевого евакуював з підвалів і садив в автобуси. А цьому, який пропонує добивати людей атомною бомбою — він мій ворог настільки, що я готовий, щоб була відплата для нього", — сказав Аваков.

За словами Авакова, Кива живе у борг совісті:

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"Він паразитує. Сядь ти десь тихо і думай, що тебе ніхто не чіпатиме, як сидять деякі члени ОПЗЖ в інших країнах. Ні, він активно намагається "продавати" свій народ. Нехай його Бог покарає за це. А якщо Господь віддасть нам у руки цю правницю, ми самі це зробимо.

Аваков порадив Путіну чекати суду в Гаазі

Аваков побажав бункерному вождеві долю людини, яка, закутавшись у плед, чекає суду в Гаазі.

"Путін (на параді до Дня перемоги. – Ред.) сів на стільчик серед ветеранів з ковдрочкою, прикривши коліна. Саме такою має бути його доля найближчим часом – сидіти закутаним у ковдрочку на лавці, і обов'язково, щоб вона була на міжнародному суді", – сказав Аваков.

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