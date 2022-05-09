Країна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🙏 9 травня ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Аваков готовий застрелити Киву

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 травня, 22:44
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На його думку, саме так варто чинити з будь-яким зрадником
Аваков би покінчив з Кивою/Фото: колаж: "Сьогодні"
Аваков би покінчив з Кивою/Фото: колаж: "Сьогодні"

Ексміністр МВС України Арсен Аваков заявив, що ОПЗЖ, Байден і британська розвідка знали про початок війни. Також він зазначив, що застрелив би Іллю Киву.

Про це він сказав в інтерв'ю Наталії Влащенко на YouTube-каналі "Україна24".

Реклама

Деталі

Про початок війни знали не лише західні партнери України, а й представники п'ятої колони Кремля – політсила ОПЗЖ, вважає Арсен Аваков. З її експредставником Іллею Ківою колишній глава МВС України розмовляти не став би:

"Якби у мене була можливість, я б його застрелив. Думаю, так зробила б будь-яка людина зі зброєю в руках".

На думку Авакова, саме так варто чинити з будь-яким зрадником.

"У 2014-2015 році в Дебальцевому Кива поводився відважно і антиросійськи, це було очевидно. Якщо взяти його висловлювання тих років, не впевнений, що вдасться знайти радикальніші", — вважає Аваков.

На думку Авакова, у житті Киви пізніше з'явився Медведчук, гроші та бажання виступати на російському ТБ.

Реклама

"У підсумку, ми його бачимо там, де він зараз знаходиться. Негідник закликає бомбити українські міста атомною бомбою. Це не людина вже, а сутність, якої потрібно горіти в пеклі. Переконаний, з ним так і станеться, незалежно від того, помре він від руки українського патріота або від руки росіян, яким буде вигідно так з ним вчинити. Така його доля", — зазначив Аваков.

Арсен Аваков нагадав, що саме така доля спіткала безліч зрадників:

"Мене хвилює тільки відплата. Вона для таких людей обов'язкова, це, може бути, нелюдяно або негуманно. Хтось скаже мені, як ти таке кажеш. Ти ж ще вчора з ним поруч стояв і фотографувався".

Аваков припустив, що також знайдуться ті, хто дорікне йому, що він навіть хвалив Киву.

"Тільки я говорив "молодець" не цьому Іллі Киві. А тому, який людей з Дебальцевого евакуював з підвалів і садив в автобуси. А цьому, який пропонує добивати людей атомною бомбою — він мій ворог настільки, що я готовий, щоб була відплата для нього", — сказав Аваков.

За словами Авакова, Кива живе у борг совісті:

Реклама

"Він паразитує. Сядь ти десь тихо і думай, що тебе ніхто не чіпатиме, як сидять деякі члени ОПЗЖ в інших країнах. Ні, він активно намагається "продавати" свій народ. Нехай його Бог покарає за це. А якщо Господь віддасть нам у руки цю правницю, ми самі це зробимо.

Аваков порадив Путіну чекати суду в Гаазі

Аваков побажав бункерному вождеві долю людини, яка, закутавшись у плед, чекає суду в Гаазі.

"Путін (на параді до Дня перемоги. – Ред.) сів на стільчик серед ветеранів з ковдрочкою, прикривши коліна. Саме такою має бути його доля найближчим часом – сидіти закутаним у ковдрочку на лавці, і обов'язково, щоб вона була на міжнародному суді", – сказав Аваков.

Читайте також

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Дізнатись!
Діпломатичний фронт
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Допомога під час війни
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 9 травня
1
Особовий склад 25650
Особовий склад
2
Літаки 199
Літаки
3
Гелікоптери 158
Гелікоптери
4
Танки 1145
Танки
5
ББМ 2764
ББМ
6
Артилерія 513
Артилерія
7
Засоби ППО 87
Засоби ППО
8
РСЗВ 185
РСЗВ
9
БПЛА 377
БПЛА
10
Кораблі/катери 12
Кораблі/катери
11
Транспорт 1970
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Наталія Степанівна Гошта - 96-річна жінка з Рівненщини стала "Почесним волонтером України". Вона постійно дбає про українських захисників, а зараз у власному будинку дала притулок сім'ї з Маріуполя. У 1942 році її 17-річною вивезли на примусові роботи до нацистської Німеччини. 1945-го пішки повернулася до рідного села. А зараз, в дні пам’яті і перемоги над фашизмом, каже: "Пережила Гітлера – переживу і Путіна!”
Історія героїні
Фортеця Маріуполя
Все про символ незламності українців
Читати
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

30840.58

Binance Coin (BNB)

307.31

Dogecoin (DOGE)

0.11

Litecoin (LTC)

79.74

Theta (THETA)

1.75

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
37,59
42,59
-
-
37,74
42,63
31,37
-
-
-
33,59
-
-
44,74
33,29
-
37,68
42,63
31,97
-
-
-
32,47
-
37,68
42,63
31,46
-
37,68
42,63
31,98
-
37,68
42,63
31,37
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
13,7%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,91 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.91

Insta News
Кузьмі б сподобалося
Дочка Кузьми Скрябіна

«Ми вирішили передати на аукціон футболку батька. Кошти підуть на підтримку ЗСУ»

Поговори зі мною
Я допоможу відповісти на будь-яке питання
Спитати
Надійний тил
Допомогти Героям!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти