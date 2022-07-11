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Авіація ЗСУ завдає потужних ударів по російських окупантах: головні заяви влади за 11 липня

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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11 липня, 12:00
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Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м, під прикриттям винищувачів МіГ-29 та Су-27, завдали ударів по військах РФ
Українська ударна авіація атакувала російських загарбників. Фото: колаж "Сьогодні"
Українська ударна авіація атакувала російських загарбників. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні триває 138-й день повномасштабної війни з Росією. Окупанти зазнають серйозних втрат у боях з ЗСУ, Литва розширила обмеження на транзит товарів до Калінінграда, а на Росію чекає суд за військові злочини.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 11 липня.

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Росію необхідно покарати за все зроблене нею проти України та міжнародного правопорядку

Президент України Володимир Зеленський у ніч на 11 липня звернувся до громадян країни та анонсував переговори, які "сприятимуть" покаранню російських окупантів за їхні злочини.

"З початку цього вторгнення українські правоохоронці роблять все, що необхідно для фіксації злочинів окупантів і для збирання доказів. До цієї роботи залучено наших партнерів з багатьох держав. Російський терор давно перетнув ту межу, за якою багатьом у цивілізованому світі стало очевидно, що це питання глобальної безпеки – покарати Росію, державу-терориста, за все зроблене нею проти України та міжнародного правопорядку", – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що у його графіку на найближчий тиждень заплановані переговори, які сприятимуть відновленню справедливості та покаранню російських військових злочинців.

"Ця активність спрямована не лише на Європу та інші традиційні регіони для роботи української дипломатії. Зробимо все, щоб і в Латинській Америці, і в Азії, і в Африці чули правду про російський терор на нашій землі", – наголосив глава держави.

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Литва розширила обмеження на транзит товарів до Калінінграда

Литва розширила обмеження на транзит товарів до Калінінграда через свою територію. Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

"Забороняється провозити цемент, спирт та низку інших продуктів російського виробництва. Чудова відповідь на російські погрози", – написав Єрмак.

Андрій Єрмак: "Чудова відповідь на російські погрози"
Андрій Єрмак: "Чудова відповідь на російські погрози"

Російські ЗМІ поширюють дезінформацію про численні втрати ЗСУ

Пропагандистські засоби масової інформації РФ розповсюджують чергову дезінформацію про війну в Україні. Про це повідомила пресслужба Центру протидії дезінформації при РНБО.

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"Російська преса розповсюдила заяву хакерської групи RaHDIt щодо втрат ЗСУ під час бойових дій. Учасник російського хакерського об'єднання на умовах анонімності нібито заявив, що на сьогоднішній день втрати становлять не менше 50-70 тисяч убитими. Це – дезінформація", – йдеться у повідомленні РНБО.

Авіація ЗСУ завдає потужних ударів по російських окупантах

10 липня ударна авіація Повітряних сил – штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м – під прикриттям винищувачів МіГ-29 та Су-27 завдали чергових ударів по російських окупаційних військах. Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.

"Цього разу знищено командно-спостережний пункт, польовий склад боєприпасів, пункт управління військами, до десяти бойових броньованих машин та живу силу рашистів. Це відмінний результат роботи української артилерії, авіації, бійців Сил спеціальних операцій та руху опору", – йдеться у повідомленні.

Окупанти ганебно втекли у напрямку Мар'їнки

Російські окупанти намагаються наступати на різних напрямках на фронті, але українські воїни завдають ударів у відповідь і змушують ворога бігти. Зокрема, так і сталося у напрямку Мар'їнки. Про це повідомив у Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

За інформацією Генштабу, на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках було зафіксовано обстріли у районах населених пунктів Авдіївка, Карлівка, Мар'їнка, Срібне, Новомихайлівка, Вугледар, Времівка, Білогір'я, Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів та Кам'янське.

Крім цього, окупанти завдали ракетно-авіаційного удару поблизу Оріхова та авіаційних ударів у районах Володимирівки, Павлівки та Новоандріївки.

"Чергова ворожа спроба наступу окупантів у напрямку Мар'їнки повністю провалилася. Під вогнем наших воїнів окупанти ганебно побігли назад", – зазначили у Генштабі.

Чергова спроба наступу окупантів повністю провалилася
Чергова спроба наступу окупантів повністю провалилася / Фото: Getty Images, Укрінформ

Втрати російських окупантів становлять 37 400 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти вже втратили 37 400 солдатів та 1645 танків. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 11.07 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 37 400 (+100) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 1645 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин – 3828 (+5) од.;
  • артилерійських систем – 838 (+4) од.;
  • РСЗВ ‒ 247 (+0) од.;
  • засобів ППО – 109 (+1) од.;
  • літаків – 217 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 188 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+0);
  • крилатих ракет – 155 (+0);
  • кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2696 (+2) од.;
  • спеціальної техніки – 66 (+0).

У Генштабі повідомили, що найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку.

Раніше ми писали, що українські захисники продовжують знищувати російських загарбників – минулої доби на півдні ЗСУ ліквідували 38 російських окупантів.

Також ми інформували, що в Інституті вивчення війни повідомили про загрозливі плани РФ на Бахмут.

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Особовий склад 37400
Особовий склад
2
Танки 1645
Танки
3
ББМ 3828
ББМ
4
Артилерія 838
Артилерія
5
Засоби ППО 109
Засоби ППО
6
РСЗВ 247
РСЗВ
7
Літаки 217
Літаки
8
Гелікоптери 188
Гелікоптери
9
БПЛА 674
БПЛА
10
Кораблі/катери 15
Кораблі/катери
11
Транспорт 2696
Транспорт
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