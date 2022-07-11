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Авиация ВСУ наносит мощные удары по российским оккупантам: главные заявления властей за 11 июля

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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11 июля, 12:00
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Штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м, под прикрытием истребителей МиГ-29 и Су-27, нанесли удары по войскам РФ
Украинская ударная авиация атаковала российских захватчиков. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинская ударная авиация атаковала российских захватчиков. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине идет 138-й день полномасштабной войны с Россией. Оккупанты несут серьезные потери в боях с ВСУ, Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград, а Россию ждет трибунал за военные преступления.

Сайт "Сегодня" собрал главные заявления украинских властей за 11 июля.

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Россию необходимо наказать за все сделанное ею против Украины и международного правопорядка

Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 11 июля обратился к гражданам страны и анонсировал переговоры, которые будут "способствовать" наказанию российских оккупантов за их преступления.

"С начала этого вторжения украинские правоохранители делают все, что необходимо для фиксации преступлений оккупантов и для сбора доказательств. К этой работе привлечены наши партнеры из многих государств. Российский террор давно пересек ту черту, за которой многим в цивилизованном мире стало очевидно, что это вопрос глобальной безопасности – наказать Россию, государство-террориста, за все сделанное ею против Украины и международного правопорядка", – заявил Зеленский.

Президент отметил, что в его графике на ближайшую неделю запланированы переговоры, способствующие восстановлению справедливости и наказанию российских военных преступников.

"Эта активность направлена не только на Европу и другие традиционные регионы для работы украинской дипломатии. Сделаем все, чтобы и в Латинской Америке, и в Азии, и в Африке слышали правду о российском терроре на нашей земле", – подчеркнул глава государства.

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Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград

Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград через свою территорию. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"Запрещается провозить цемент, спирт и ряд других продуктов российского производства. Замечательный ответ на российские угрозы", – написал Ермак.

Андрей Ермак: "Замечательный ответ на российские угрозы"
Андрей Ермак: "Замечательный ответ на российские угрозы" / Фото: Офис Президента Украины

Российские СМИ распространяют дезинформацию о многочисленных потерях ВСУ

Пропагандистские средства массовой информации РФ распространяют очередную дезинформацию о войне в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Центра противодействия дезинформации при СНБО.

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"Российская пресса распространила заявление хакерской группы RaHDIt относительно потерь ВСУ в ходе боевых действий. Участник российского хакерского объединения на условиях анонимности якобы заявил, что на сегодняшний день потери составляют не менее 50-70 тысяч убитыми. Это – дезинформация", – говорится в сообщении СНБО.

Авиация ВСУ наносит мощные удары по российским оккупантам

10 июля ударная авиация Воздушных сил – штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м – под прикрытием истребителей МиГ-29 и Су-27 нанесли очередные удары по российским оккупационным войскам. Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады Украины.

"На этот раз уничтожены командно-наблюдательный пункт, полевой состав боеприпасов, пункт управления войсками, до десяти боевых бронированных машин и живая сила рашистов. Это отличный результат работы украинской артиллерии, авиации, бойцов Сил специальных операций и движения сопротивления", – говорится в сообщении.

Оккупанты позорно сбежали в направлении Марьинки

Российские оккупанты пытаются наступать на различных направлениях на фронте, но украинские воины наносят ответные удары и заставляют врага бежать. В частности, так и произошло в направлении Марьинки. Об этом сообщил в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

По информации Генштаба, на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях были зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Авдеевка, Карловка, Марьинка, Срибное, Новомихайловка, Угледар, Времевка, Белогорье, Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов и Каменское.

Кроме этого, оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар вблизи Орехова и авиационные удары в районах Владимировки, Павловки и Новоандреевки.

"Очередная враждебная попытка наступления оккупантов в направлении Марьинки полностью провалилась. Под огнем наших воинов оккупанты позорно побежали назад", – указали в Генштабе.

Очередная попытка наступления оккупантов полностью провалилась
Очередная попытка наступления оккупантов полностью провалилась / Фото: Getty Images, Укринформ

Потери российских оккупантов составляют 37 400 человек

С начала вторжения в Украину российские оккупанты потеряли уже 37 400 солдат и 1645 танков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.07 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 37 400 (+100) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 1645 (+4) ед.;
  • боевых бронированных машин – 3828 (+5) ед.;
  • артиллерийских систем – 838 (+4) ед.;
  • РСЗО ‒ 247 (+0) ед.;
  • средств ПВО – 109 (+1) ед.;
  • самолетов – 217 (+0) ед.;
  • вертолетов – 188 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 676 (+0);
  • крылатых ракет – 155 (+0);
  • кораблей/катеров ‒ 15 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2696 (+2) ед.;
  • специальной техники – 66 (+0).

В Генштабе сообщили, что наибольшие потери противник понес на Авдеевском направлении.

Ранее мы писали, что украинские защитники продолжают уничтожать российских захватчиков – за минувшие сутки на юге ВСУ ликвидировали 38 русских оккупантов.

Также мы информировали, что в Институте изучения войны сообщили об угрожающих планах РФ на Бахмут.

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2
Танки 1645
Танки
3
ББМ 3828
ББМ
4
Артиллерия 838
Артиллерия
5
Средства ПВО 109
Средства ПВО
6
РСЗО 247
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 188
Вертолеты
9
БПЛА 674
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Язык денег
Еврооблигации — облигации, преимущественно в иностранной валюте. Их выпускают организации, правительства, крупные компании. Приставка "евро" не привязана к валюте. Она свидетельствует о том, что первые такие облигации выпустили именно в Европе, и торги сейчас ведутся в основном там.
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Париж. Франция

Маями. США

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Маями. США

Нью-Йорк. США

9 – 14 сентября

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Лондон. Англия

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