"Азовсталь" знову бомбили снарядами, незважаючи на "заборону" Путіна – радник голови МВС

Водночас на Великдень провокацій вдалося уникнути

Незважаючи на "наказ" Володимира Путіна, "Азовсталь" знову штурмують. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують обстрілювати "Азовсталь" у Маріуполі, незважаючи на те, що президент РФ Володимир Путін раніше заявив про нібито "припинення штурму" заводу.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко під час національного телемарафону.

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За його словами, окупанти намагаються рухатися у бік Слов'янська та Краматорська. Жорсткі бої відбуваються у Рубіжному, Попасній, Маріуполі. За минулу добу, 23 квітня, загарбники "поливали" снарядами завод "Азовсталь".

Денисенко наголосив, що на Великдень провокацій вдалося уникнути.

"Загалом Пасхальна ніч з точки зору безпеки храмів, безпеки людей, які приходили вночі чи вранці до храмів, пройшла спокійно", – додав радник міністра внутрішніх справ.

Шойгу збрехав Путіну про взяття Маріуполя: той "зупинив" штурм "Азовсталі"

Президент РФ Володимир Путін назвав недоцільним штурм "Азовсталі" в Маріуполі й наказав нібито скасувати його, оскільки хоче "зберегти життя та здоров'я" російських військових.

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"Не потрібно лізти в катакомби, треба заблокувати промислову зону в "Азовсталі" так, щоб муха не пролетіла", – заявив Путін на зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу.

Президент країни-агресора сказав, що російська сторона нібито "гарантує життя всім тим, хто здасться в "Азовсталі".

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу розповів Путіну, що російським військовим нібито вдалося взяти під контроль український Маріуполь. За його словами, потрібно 3-4 дні, щоб "завершити роботу на "Азовсталі".

Шойгу також назвав Маріуполь "столицею націоналістичного "Азова".

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