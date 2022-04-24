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"Азовсталь" знову бомбили снарядами, незважаючи на "заборону" Путіна – радник голови МВС

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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24 квітня, 11:02
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Водночас на Великдень провокацій вдалося уникнути
Незважаючи на "наказ" Володимира Путіна, "Азовсталь" знову штурмують. Фото: колаж "Сьогодні"
Незважаючи на "наказ" Володимира Путіна, "Азовсталь" знову штурмують. Фото: колаж "Сьогодні"

Російські окупанти продовжують обстрілювати "Азовсталь" у Маріуполі, незважаючи на те, що президент РФ Володимир Путін раніше заявив про нібито "припинення штурму" заводу.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко під час національного телемарафону.

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За його словами, окупанти намагаються рухатися у бік Слов'янська та Краматорська. Жорсткі бої відбуваються у Рубіжному, Попасній, Маріуполі. За минулу добу, 23 квітня, загарбники "поливали" снарядами завод "Азовсталь".

Денисенко наголосив, що на Великдень провокацій вдалося уникнути.

"Загалом Пасхальна ніч з точки зору безпеки храмів, безпеки людей, які приходили вночі чи вранці до храмів, пройшла спокійно", – додав радник міністра внутрішніх справ.

Шойгу збрехав Путіну про взяття Маріуполя: той "зупинив" штурм "Азовсталі"

Президент РФ Володимир Путін назвав недоцільним штурм "Азовсталі" в Маріуполі й наказав нібито скасувати його, оскільки хоче "зберегти життя та здоров'я" російських військових.

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"Не потрібно лізти в катакомби, треба заблокувати промислову зону в "Азовсталі" так, щоб муха не пролетіла", – заявив Путін на зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу.

Президент країни-агресора сказав, що російська сторона нібито "гарантує життя всім тим, хто здасться в "Азовсталі".

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу розповів Путіну, що російським військовим нібито вдалося взяти під контроль український Маріуполь. За його словами, потрібно 3-4 дні, щоб "завершити роботу на "Азовсталі".

Шойгу також назвав Маріуполь "столицею націоналістичного "Азова".

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Ігор Дикун - молодший лейтенант 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Із 2014 року перебуває у гарячих точках російсько-української війни. Неодноразово поранений, але завжди повертався в стрій. У бою під Ірпенем 27-річний офіцер проявив героїзм: власноруч знищив більше десяти окупантів та підірвав БМД ворога, врятувавши побратимів від удару з тилу. Отримав звання Герой України.
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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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