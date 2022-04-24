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"Азовсталь" снова бомбили снарядами, несмотря на "запрет" Путина – советник главы МВД

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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24 апреля, 11:02
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При этом на Пасху провокаций удалось избежать
Несмотря на "приказ" Владимира Путина, "Азовсталь" снова штурмуют. Фото: коллаж "Сегодня"
Несмотря на "приказ" Владимира Путина, "Азовсталь" снова штурмуют. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают обстреливать "Азовсталь" в Мариуполе, несмотря на то, что президент РФ Владимир Путин ранее заявил о якобы "прекращении штурма" завода.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко во время национального телемарафона.

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По его словам, оккупанты пытаются двигаться в сторону Славянска и Краматорска. Жесткие бои происходят в Рубежном, Попасной, Мариуполе. За прошедшие сутки, 23 апреля, захватчики "поливали" снарядами завод "Азовсталь".

Денисенко подчеркнул, что на Пасху провокаций удалось избежать.

"В целом Пасхальная ночь с точки зрения безопасности храмов, безопасности людей, которые приходили ночью или утром в храмы, прошла более менее спокойно", – добавил советник министра внутренних дел.

Шойгу соврал Путину о взятии Мариуполя: тот "остановил" штурм "Азовстали"

Президент РФ Владимир Путин назвал нецелесообразным штурм "Азовстали" в Мариуполе и приказал якобы отменить его, так как хочет "сохранить жизнь и здоровье" российских военных.

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"Не нужно лезть в катакомбы, надо заблокировать промышленную зону в "Азовстали" так, чтобы муха не пролетела", – заявил Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

Президент страны-агрессора сказал, что российская сторона якобы "гарантирует жизнь всем тем, кто сдастся в "Азовстали".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал Путину, что российским военным якобы удалось взять под контроль украинский Мариуполь. По его словам, нужно 3-4 дня, чтобы "завершить работу на "Азовстали".

Шойгу также назвал Мариуполь "столицей националистического "Азова".

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Игорь Дыкун – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 2014-го находится в горячих точках российско-украинской войны. Неоднократно был ранен, но всегда возвращался в строй. В бою под Ирпенем 27-летний офицер проявил героизм: собственноручно уничтожил более десяти оккупантов и взорвал БМД врага, чем спас побратимов от удара с тыла. Герой Украины.
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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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