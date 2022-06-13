Бей оккупанта! В Генштабе рассказали, на каком направлении враг понес наибольшие потери

В Украине идет 110-й день героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Армия России несет огромные потери в нашей стране.
О новых потерях врага рассказал в Facebook Генеральный штаб ВСУ.
Какая ситуация
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 13.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 32 300 (+150) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1432 (+2) ед.;
- боевых бронированных машин – 3492 (+8) ед.;
- артиллерийских систем – 718 (+3) ед.;
- РСЗО ‒ 226 (+0) ед.;
- средств ПВО – 97 (+0) ед.;
- самолетов – 213 (+1) ед.;
- вертолетов – 178 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 585 (+3);
- крылатых ракет – 125 (+0);
- корабли/катера ‒ 13 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2460 (+5) ед.;
- специальной техники – 54 (+0).
"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются. Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!" – указали в Генштабе.
Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0" озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 13 июня:
Ранее американский Институт исследования войны (ISW) сообщал, что оккупанты пытаются продвигаться к юго-востоку от Изюма в направлении Славянска Донецкой области. В Генштабе ВСУ также рассказали, где защитники Украины отразили вражеские штурмы.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"