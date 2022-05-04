Без документів, грошей та нормальної їжі: стало відомо, куди вивезли окупанти мешканців Маріуполя

В українців немає можливості вийти на зв'язок – їх тримають без коштів

Жителів Маріуполя окупанти вивезли до Владивостока. Фото: колаж "Сьогодні"

Виявлено місцеперебування та встановлені подробиці про мешканців Маріуполя, яких примусово вивезли до Росії. Нині вони у Владивостоці.

Про це повідомляє радника мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Маріуполь. Знайдено місцезнаходження та встановлено подробиці про 300 маріупольців, які були департовані до Владивостоку. Людей поселили в селищі Врангеля в будівлі чогось середнього між готелем і гуртожитком. Грошей не видають, то ж можливості вийти на зв’язок банально немає. Речами не забеспечують, Годують тричі, про якість мова не йде", – йдеться у повідомленні.

Чиновник додав, що документів у людей немає, їх триммає процедура оформлення.

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"Обіцяють через два тижні закінчити бюрократичні процедури щодо оформлення і провести подальше переселення в інші містечка. Щодо роботи – виключно з запропонованого. Низькокваліфікований і низькооплачуваний труд. Формально росіяни кажуть про можливість потім у буль-який час відмовитись від статусу "укриття від війни", але довіри цьому немає. Фактично, наших людей з теплого Приазов’я вивезли за 9,6 тис. кілометрів в дупу світу, де найтепліший місяць серпень з температурою +21 задля чого? Нема слів", – повідомляє Петро Андрющенко.

Окупанти вивезли з Маріуполя десятки тисяч людей

Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив 5 квітня, що близько 40 тисяч жителів Маріуполя вивезено у так звану "ДНР" та Росію.

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"Формуємо списки, опрацьовуємо їх, перевіряємо, щоб це були справді наші маріупольці. І тепер у нас вже така статистика. За нашими приблизними оцінками, майже 40 тисяч населення вже поїхали до "ДНР" та Росії", – зазначив градоначальник.

Бойченко також додав, що зафіксовані випадки, коли маріупольці просять допомогти їм повернутись із вимушеної депортації.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що всі лікарні з міста депортовані разом із лікарями, крім однієї, яка захоплена і працює виключно на лікування поранених окупантів.

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