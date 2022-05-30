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Битва за Донбас досягла максимальної інтенсивності: названі "гарячі точки"

Павло Заяць Павло Заяць
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30 травня, 17:08
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Армія РФ пішла на штурм одночасно на декількох напрямках
Бойові дії на Донбасі активізувалися
Бойові дії на Донбасі активізувалися / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська активізували бойові дії на Донбасі з метою оточити підрозділи ЗСУ, українських військових штурмують на кількох напрямках.

Про це на брифінгу 30 травня заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

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"Російське командування задіяло усі сили і здійснює спроби оточити наші війська на Донеччині і Луганщині. Бої досягли максимальної інтенсивності, російські окупаційні війська ведуть вогонь вздовж усієї лінії бойового зіткнення і також намагаються бити у глибину нашої оборони", – повідомив Мотузяник.

За його словами, окупанти пішли на штурм одночасно на декількох напрямках.

"Найзапекліші бої точаться на Сєвєродонецькому, Бахмутському і Курахівському напрямках", – сказав представник Міноборони.

Мотузяник додав, що українські війська проводять оборонну операцію та завдають окупантам втрат на усіх напрямках, де тривають активні бойові дії.

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