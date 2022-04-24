Блінкен та Остін прибули до Києва – Арестович

Вони проводять переговори із президентом України Володимиром Зеленським

Ентоні Блінкен та Ллойд Остін прибули до Києва. / Фото: Колаж: Сьогодні

Держсекретар США Ентоні Блінкен та голова Міноборони США Ллойд Остін розпочали візит до Києва.

Про це радник голови ВП Олексій Арестович заявив у ефірі ФейгінLive.

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"Сьогодні американці у Києві", – сказав він.

На уточнююче питання ведучого, чи йдеться про високопосадовців США Блінкена та Остіна, Арестович відповів ствердно.

"Так, прямо зараз (у Києві – ред.). Вони розмовляють із президентом", – зазначив Арестович.

Зеленський проговорився про візит Блінкена

У неділю, 24 квітня, в Україну прибудуть із візитом держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на прес-конференції для українських та західних ЗМІ у Києві на станції метро 23 квітня.

Як відомо, США офіційно не анонсували цей візит. Проте Зеленський сказав, що візит не був секретом.

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"Я не думаю, що це великий секрет, хоча не знаю, чи відомо, завтра до нас приїжджають люди зі Сполучених Штатів Америки, у мене буде зустріч із міністром оборони та з державним секретарем паном Блінкеном", – сказав президент.

За словами Зеленського, він проводитиме з американськими чиновниками переговори щодо постачання зброї.

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