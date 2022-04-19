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Бої за Кремінну тривали три доби, в заручниках окупантів опинилися тисячі цивільних – Гайдай

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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19 квітня, 09:43
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Російська армія застосувала велику кількість бронетехніки проти українських захисників
Сергій Гайдай розповів, якими були бої за Кремінну.
Сергій Гайдай розповів, якими були бої за Кремінну. / Фото: Колаж: Сьогодні

Бої за місто Кремінна в Луганській області тривали три доби. Зараз в заручниках у російського війська опинилися тисячі цивільних жителів, які не встигли виїхати з міста.

Про це заявив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Для атаки на місто РФ застосовувала велику кількість бронетехніки.

"Бої тривали три доби. На кожний взвод ЗСУ ворог направляв по 40 одиниць броньованої техніки", – повідомив Гайдай.

За його словами, тисячі жителів Кремінної не встигли і тепер перебувають в заручниках у росіян.

Гайдай закликав до евакуації

Він наголосив, що часу на роздуми більше не лишилося. Треба негайно виїжджати з Луганщини.

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"Рятуйте свої життя, щоб не стати дешевою робочою силою чи мобілізованим в окупаційні війська. Тих, хто не погоджується, росіяни вбивають на місці. Евакуюйтесь до безпечних регіонів України – вам допоможуть із пошуком житла, отриманням грошової допомоги від держави та міжнародних партнерів, вирішать інші побутові проблеми. Автобуси чекають", – написав він.

Вчора, 18 квітня, Гайдай заявив, що Росія почала наступ на Донбас з боїв у Кремінній. Також він визнав, що контроль над містом втрачено.

Місця збору для евакуації 19 квітня:

  • Лисичанськ:

центр міста, вул. ім. В. Сосюри, 324, ДСНС;
кв. 40 років Перемоги, біля будинку 15

  • Привілля:

центральна площа;

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  • Сєвєродонецьк:

міський Палац культури, пр. Хіміків, 28;

  • Рубіжне:

Палац культури "Південний", вул. Чехова, 11.

  • Гірське:

Будинок культури Україна. Гагаріна 13а

  • Попасна:

вул. Щербакова, 1а

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Засоби ППО
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РСЗВ 132
РСЗВ
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Цистерни ГММ 76
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БПЛА 158
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Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
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Транспорт 1487
Транспорт
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Герої не вмирають!

Особисто знищив дві ворожі БМД. Володимир Балюк – десантник, позивний "Балу", головний сержант роти 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Відбиваючи атаку ворога, за допомогою "джавеліна" підірвав дві бойові машини десанту росіян, після чого наступ окупантів захлинувся. Загинув у тому ж бою. Герой України. Посмертно.

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Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

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