Бои за Кременную длились трое суток, в заложниках оккупантов оказались тысячи гражданских – Гайдай

Российская армия применила большое количество бронетехники против украинских защитников

Сергей Гайдай рассказал, какими были бои за Кременную. / Фото: Коллаж: Сегодня

Бои за город Кременная в Луганской области длились трое суток. Сейчас в заложниках у российского войска оказались тысячи гражданских жителей, не успевших уехать из города.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Для атаки на город РФ применяла большое количество бронетехники.

"Бои продолжались трое суток. На каждый взвод ВСУ враг направлял по 40 единиц бронированной техники", – сообщил Гайдай.

По его словам, тысячи жителей Кременной не успели и теперь находятся в заложниках у россиян.

Гайдай призвал к эвакуации

Он подчеркнул, что времени на размышления больше не осталось. Надо немедленно уезжать из Луганской области.

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"Спасайте свои жизни, чтобы не стать дешевой рабочей силой или мобилизованным в оккупационные войска. Тех, кто не соглашается, россияне убивают на месте. Эвакуируйтесь в безопасные регионы Украины – вам помогут с поиском жилья, получением денежной помощи от государства и международных партнеров, решат другие бытовые проблемы. Автобусы ждут", – написал он.

Вчера, 18 апреля, Гайдай заявил, что Россия начала наступление на Донбасс с боев в Кременной. Также он признал, что контроль над городом утрачен.

Места сбора для эвакуации 19 апреля:

Лисичанск:

центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС;

кв. 40 лет Победы, у дома 15

Приволье:

центральная площадь;

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Северодонецк:

городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;

Рубежное:

Дворец культуры "Пивденный", ул. Чехова, 11.

Горное:

Дом культуры Украины. Гагарина 13а

Попасная:

ул. Щербакова, 1а.

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