Окупанти розстріляли людей під час евакуації з Кремінної, четверо загиблих

Наразі контроль над містом втрачено, там точаться вуличні бої

Окупанти розстріляли автомобіль з людьми в Кремінній / Фото: Колаж: Сьогодні

Росіяни розстріляли людей, які намагалися виїхати з Кремінної Луганської області. В результаті четверо людей загинули.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.

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Зранку 18 квітня жителі Кремінної намагалися евакуюватися на власному транспорті. Росіяни відкрили вогонь по автомобілю з мирними мешканцями.

"Загинули четверо осіб. Одна важкопоранена людина ще на місці подій. Медики не можуть до неї дістатися через нескінчені обстріли", – повідомив Гайдай.

Він також додав, що наразі контроль над містом Кремінна втрачено, точаться вуличні бої.

Наступ на Донбас вже почався

За словами голови Луганської ОВА, наступ російських військ на території Луганської області вже почався з боїв у Кремінній. Він також сьогодні зранку додав, що евакуація звідти неможлива. Разом з тим Гайдай опублікував маршрути евакуації з області, які діятимуть 18 квітня.

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Водночас в Генштабі ЗСУ повідомили, що Збройні сили Російської Федерації завершують створення наступального угруповання у східній операційній зоні, готуючись до наступу на Донбас. Також 17 квітня окупанти безуспішно намагалися закріпитися у Кременній та Рубіжному.

17 квітня в Міноборони США заявили, що Росія може розпочати новий наступ в Україні найближчими днями.

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