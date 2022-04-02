Понад 4 тисяч українців евакуювали в безпечні місця – Верещук

Сьогодні, 2 квітня, з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1263 людини.
Про це повідомила в Telegram віцепрем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Евакуація людей
За її словами, з цих 1263 людей: 765 – виїхали з Маріуполя, 498 – мешканці міст Бердянськ, Мелітополь, Пологи, Оріхів та Василівка.
Далі по темі
"Евакуаційний конвой з 10 автобусів із міста Бердянськ з-понад 300 маріупольцями вже пройшов Василівку. Також продовжується рух колон людей на приватному транспорті", – написала Верещук.
Крім цього, в Луганській області вдалося евакуювати 2650 людей із міст Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Попасна та смт Нижнє.
"Всього за сьогодні евакуйовано 4217 громадян. Також сьогодні з міста Запоріжжя до міста Бердянськ доїхали ще 17 автобусів, які завтра зранку продовжать евакуацію маріупольців із Бердянська, і частина з них буде намагатися доїхати ближче до Маріуполя", – зазначила Ірина Верещук.
Нагадаємо, Ірина Верещук повідомила, що з початку військового вторгнення в Україну РФ примусово вивезла на свою територію близько 45 тисяч громадян України.