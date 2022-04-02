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Более 4 тысяч украинцев эвакуировали в безопасные места – Верещук

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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2 апреля, 21:26
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765 людям удалось уехать из Мариуполя
Движение колонн людей на частном транспорте продолжается.
Движение колонн людей на частном транспорте продолжается. / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 2 апреля, из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье доехали 1263 человека.

Об этом сообщила в Telegram вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Эвакуация людей

По ее словам, из этих 1263 человек: 765 – выехали из Мариуполя, 498 – жители городов Бердянск, Мелитополь, Пологи, Орехов и Васильевка.

"Эвакуационный конвой из 10 автобусов из города Бердянск с более чем 300 мариупольцами уже прошел Васильевку. Также продолжается движение колонн людей на частном транспорте", – написала Верещук.

Кроме этого, в Луганской области удалось эвакуировать 2650 человек из городов Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Попасная и пгт Нижнее.

"Всего сегодня эвакуировано 4217 граждан. Также сегодня из города Запорожья в город Бердянск доехали еще 17 автобусов, которые завтра утром продолжат эвакуацию мариупольцев из Бердянска, и часть из них будет пытаться доехать ближе к Мариуполю", – отметила Ирина Верещук.

Напомним, Ирина Верещук сообщила, что с начала военного вторжения в Украину РФ насильно вывезла на свою территорию около 45 тысяч граждан Украины.

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