Борис Джонсон сьогодні прибув до Києва на переговори із Зеленським

Цей візит не анонсувала ні Україна, ні Великобританія

Стало відомо, що до Києва приїхав із неоголошеним візитом прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Наразі йдуть переговори між лідерами країн.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Андрій Сібіга.

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"Прямо зараз візит Бориса Джонсона до Києва розпочався з тет-а-тет зустрічі з Президентом Зеленським. Великобританія – лідер в оборонній підтримці України. Лідер в антивоєнній коаліції. Лідер у санкціях щодо російського агресора. Раніше візит Джонсона до Києва не анонсувався", – йдеться у його повідомленні.

Він також розмістив перші фото цих переговорів.