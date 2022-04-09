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Зеленський переговорив із канцлером Австрії. Відень давитиме на Кремль до закінчення війни

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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9 квітня, 15:56
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Карл Негаммер особисто хоче побачити жахи "російського миру" у Бучі
Після переговорів канцлер Карл Негаммер їде до Бучі / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Після переговорів канцлер Карл Негаммер їде до Бучі / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

За підсумками переговорів президента України Володимира Зеленського з Федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером, який прибув 9 квітня до Києва, було заявлено про надання нашій країні рятувальної техніки та посилення санкцій проти Росії.

Про це сторони повідомили під час підсумкового брифінгу у Києві.

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Заява

За словами Зеленського, обговорили важливі питання щодо двосторонніх відносин, щодо підтримки України в майбутньому при переговорах про вступ України до ЄС, обговорили посилення санкцій проти Росії.

"Хочу подякувати не тільки за гуманітарну допомогу, а й за техніку, яка нам допоможе і під час роботи сьогодні після вторгнення Російської Федерації та для роботи співробітників ДСНС. Я вдячний за цей візит, дякую за підтримку. Це чудовий сигнал, що лідери європейських країн, нехай не всі поки що, проте починають приїжджати в Україну, підтримують нас не тільки на словах, і самі бачать, що тут відбувається, бачать, які тут наслідки після вторгнення Росії , – резюмував Зеленський.

"Австрія дуже добре розуміє, що український народ переживає одне з найбільших своїх випробувань. І що війна була розв'язана Росією абсолютно невиправдано. Австрія була і залишається нейтральною країною. У воєнному плані ми нейтральні. Однак ми ніколи не змиримося з тим, що відбуваються злочини, і ми розуміємо, що необхідно допомагати тим, хто зазнає несправедливості. Це означає, що Австрія повністю підтримує санкції ЄС та вводить їх у себе. І Австрія також підтримує своїми можливостями Україну в тому, де, з погляду України, це найнеобхідніше. У рамках ЄС ми посилюватимемо санкції, доки війна не закінчиться. Наразі прийнято ще один пакет санкцій і він буде не останнім", – сказав Негаммер.

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Канцлер Австрії зазначив, що їхня країна робить необхідні зусилля, щоб заробили на постійній основі гуманітарні коридори, наприклад, у тому ж Маріуполі. Однак ухилився від відповіді на питання, чому його уряд не відмовляється від російського газу.

Буча

Також канцлер збирається приїхати до Бучі, де на власні очі подивитися підсумки приходу туди на нетривалий термін "російського миру".

"Необхідно, щоб злочинами в Бучі зайнялася ООН, щоб це вивчила міжнародна юстиція, щоб міжнародна юстиція поступово боролася з цими злочинами, це наш обов'язок сьогодні", – наголосив європейський гість.

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Візити до України

  • На зустрічі з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та високим представником Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем, яка пройшла 8 квітня в Києві, президент України Володимир Зеленський вимагав посилення санкцій проти Росії.
  • Перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським Урсула фон дер Ляєн і Жозеп Боррель побували в Бучі, де на власні очі побачили людей, убитих російськими окупантами. Вони стали свідками початку ексгумації тіл із братської могили біля бучанської церкви Андрія Первозванного та всіх святих.
  • У результаті цього візиту Зеленський повідомив, що лише кілька місяців відокремлює Україну від початку переговорів щодо вступу нашої країни до Європейського Союзу.

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Світла пам'ять загиблим
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Літаки
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