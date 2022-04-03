"Я зроблю все, що в моїх силах, щоб заморити голодом військову машину Путіна", — Джонсон

Британія посилить санкції проти Російської Федерації та збільшить допомогу Україні

Джонсон заявив, що санкції проти РФ будуть посилені/Фото: колаж: "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що санкції проти Російської Федерації будуть посилені. Крім того, країна посилить військову допомогу Україні.

Про це прем'єр-міністр Великої Британії повідомив у Twitter.

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"Я зроблю все, що в моїх силах, щоб заморити голодом військову машину Путіна. Ми посилюємо наші санкції і військову підтримку, а також посилюємо наш пакет гуманітарної підтримки, щоб допомогти нужденним на місцях", — написав Джонсон.

Кулеба вимагає запровадити руйнівні санкції проти РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав негайно запровадити нові руйнівні санкції G7 для Росії. Також він запросив місію Міжнародного кримінального суду приїхати до Бучі для збирання доказів.

"Різанина в Бучі була навмисною. Росіяни прагнуть знищити якнайбільше українців. Ми повинні зупинити їх та вигнати. Я вимагаю нових руйнівних санкцій G7 зараз: нафту, газ, вугілля ембарго; закрити всі порти для російських судів та товарів; відключити усі російські банки від SWIFT", — написав міністр закордонних справ.

Крім того, Кулеба закликав місію Міжнародного кримінального суду приїхати до Бучі для збирання доказів. Він наголосив, що ці докази будуть використані у міжнародних та іноземних судах для притягнення до відповідальності тих, хто вчинив ці звірства. МЗС України вже надіслало відповідний запит до Міжнародного кримінального суду.